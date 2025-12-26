El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

Las autoridades de Veracruz imputaron al periodista Rafael León Segovia por terrorismo y otros delitos, por lo que permanece detenido mientras se define su situación jurídica.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Las autoridades de Veracruz detuvieron este jueves al periodista Rafael León Segovia, conocido como "Lafita León", en un operativo realizado ayer en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado.

La aprehensión fue ejecutada por agentes de la Policía Ministerial en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con información oficial difundida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras su detención, la Fiscalía imputó a León Segovia por los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y conductas contra las instituciones de seguridad pública, por lo que permanece privado de la libertad mientras se determina su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado obtiene prisión preventiva oficiosa contra presunto responsable por diversos delitos La Fiscalía General del Estado de Veracruz informa que, a través de la Fiscalía Regional con sede en Coatzacoalcos, realizó imputación en contra de Rafael “N” pic.twitter.com/r2lW9kNywn — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) December 25, 2025

De acuerdo con lo reportado, la imputación se notificó formalmente el mismo 24 de diciembre y la audiencia para definir su estatus legal fue programada para el 30 de diciembre.

La organización Artículo 19 México y Centroamérica dio a conocer que documentó la detención y señaló que el proceso penal se encuentra relacionado con la labor informativa que el periodista realizaba en la cobertura de hechos de nota roja.

Según la organización, la investigación tiene vínculo con contenidos periodísticos difundidos desde Coatzacoalcos, donde León Segovia desarrollaba su trabajo informativo de manera constante.

🚨🚨🚨Coatzacoalcos -Veracruz- La señorA dice que los 4T no persiguen, ni censuran, pero en Campeche, Puebla y Veracruz se evidencia lo contrario. -El reportero Rafael "Lafita León" León Segovia, fue detenido Le imputan delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y… pic.twitter.com/DzpZ3CtUZt — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) December 25, 2025

A raíz del hecho, Artículo 19 indicó que el caso se suma a otros procesos judiciales iniciados recientemente contra periodistas en distintas entidades del país, entre ellos uno registrado en el estado de Puebla.

La organización señaló que solicitó a las autoridades estatales actuar con imparcialidad y respetar las garantías procesales durante el desarrollo del procedimiento judicial.

Asimismo, hizo un llamado al Poder Judicial de Veracruz para asegurar el debido proceso y la protección de los derechos del imputado conforme a la Ley vigente.