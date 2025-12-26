El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

Redacción/SinEmbargo

25/12/2025 - 10:55 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El periodista Salomón Ordóñez Miranda es asesinado a balazos en Cuetzalan, Puebla

Kristian Zavala, reportero de Guanajuato, es asesinado durante ataque sobre carretera

El periodista y columnista Luis Enrique Ramírez es asesinado en Culiacán, Sinaloa

Las autoridades de Veracruz imputaron al periodista Rafael León Segovia por terrorismo y otros delitos, por lo que permanece detenido mientras se define su situación jurídica.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Las autoridades de Veracruz detuvieron este jueves al periodista Rafael León Segovia, conocido como "Lafita León", en un operativo realizado ayer en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado.

La aprehensión fue ejecutada por agentes de la Policía Ministerial en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con información oficial difundida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras su detención, la Fiscalía imputó a León Segovia por los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y conductas contra las instituciones de seguridad pública, por lo que permanece privado de la libertad mientras se determina su situación jurídica.

De acuerdo con lo reportado, la imputación se notificó formalmente el mismo 24 de diciembre y la audiencia para definir su estatus legal fue programada para el 30 de diciembre.

La organización Artículo 19 México y Centroamérica dio a conocer que documentó la detención y señaló que el proceso penal se encuentra relacionado con la labor informativa que el periodista realizaba en la cobertura de hechos de nota roja.

Según la organización, la investigación tiene vínculo con contenidos periodísticos difundidos desde Coatzacoalcos, donde León Segovia desarrollaba su trabajo informativo de manera constante.

A raíz del hecho, Artículo 19 indicó que el caso se suma a otros procesos judiciales iniciados recientemente contra periodistas en distintas entidades del país, entre ellos uno registrado en el estado de Puebla.

La organización señaló que solicitó a las autoridades estatales actuar con imparcialidad y respetar las garantías procesales durante el desarrollo del procedimiento judicial.

Asimismo, hizo un llamado al Poder Judicial de Veracruz para asegurar el debido proceso y la protección de los derechos del imputado conforme a la Ley vigente.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

+ Sección

Galileo

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
1

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Ryan James Weddingse encuentra en la lista de los 10 más buscados del FBI
2

México decomisa 62 motos de lujo y droga en domicilios ligados a exatleta olímpico

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
3

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

Estados Unidos lanza ataque contra ISIS en Nigueria
4

VIDEO: EU lanza ataque contra ISIS en Nigeria; asesinan a cristianos inocentes: Trump

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
5

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

6

#Anuario2025 ¬ Las 10 personalidades más destacadas de México, para bien y para mal

Joven es baleado en Puebla durante un asalto
7

VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla

8

ENTREVISTA ¬ “El ciclo progresista sigue en AL. Ahora enfrenta al imperialismo de EU”

No obstante, ahí estuvieron sus cinco personajes tristes. Empiezo con la señora de los bloqueos y la huelga toda pagada por la Suprema Norma Piña.
9

Cinco figuras tristes de 2025

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general
10

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general

11

La SSPC registra 42 homicidios el día de Nochebuena; Chihuahua, entidad con más casos

Diputado que agredió a AMLO y a Claudia se afilia a partido guinda; Senadora protesta.
12

Morena abraza a otro agresor: un líder del PRI que ofendió a Claudia y AMLO

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?
13

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?

Una Jueza de la Ciudad de México (CdMx) dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mejor conocido como "Chiquimarco".
14

Una Jueza dicta prisión preventiva a “Chiquimarco”; es acusado de violencia familiar

Tren Maya anuncia paquetes turísticos para las vacaciones de diciembre 2024.
15

ENTREVISTA ¬ Acusaban que el Tren Maya era neoliberal. Falso, es público: Von Bertrab

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

2

Cifra de muertos por la volcadura de un autobús en Zontecomatlán, Veracruz, sube a 10

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general
3

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general

4

La SSPC registra 42 homicidios el día de Nochebuena; Chihuahua, entidad con más casos

5

ENTREVISTA ¬ “El ciclo progresista sigue en AL. Ahora enfrenta al imperialismo de EU”

Estados Unidos lanza ataque contra ISIS en Nigueria
6

VIDEO: EU lanza ataque contra ISIS en Nigeria; asesinan a cristianos inocentes: Trump

Joven es baleado en Puebla durante un asalto
7

VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla

8

¿Manejas un auto Mazda? Profeco llama a revisión a más de 5 mil unidades por un fallo

El Presidente Trump dejó un mensaje navideño lejos de la unidad característica de la época: le deseó felices fiestas a la "escoria de la izquierda radical".
9

Trump manda un mensaje navideño dedicado a la "escoria de la izquierda radical"

Foto: Crisanto Rodríguez, Laboratorio de Profeco.
10

VIDEO ¬ ¿Comiste sándwich de pavo o te dieron otra cosa? Este laboratorio te lo dirá

11

Rusia acusa a EU de actos de piratería en el Caribe; Venezuela agradece el respaldo

La madrugada de este jueves se registró un incendio en una casa habitación de la colonia San Miguel Teotongo, Alcaldía Iztapalapa, en la capital mexicana.
12

Un incendio consume una casa en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx; hay 2 mujeres muertas