Tercer implicado en el asesinato de Carlos Manzo es detenido, revela Grecia Quiroz

Redacción/SinEmbargo

29/12/2025 - 9:55 pm

Grecia Quiroz García informó este lunes de la detención de otro implicado en el homicidio de su difunto esposo, Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

La FGR informó la detención de otro implicado en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo; la dependencia no ofreció mayores detalles sobre el detenido.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- Grecia Quiroz García reveló este lunes la detención de otro implicado en el homicidio de su difunto esposo, Carlos Manzo, exalcalde asesinado el pasado 1 de noviembre en un acto público en el centro de este municipio michoacano.

De acuerdo con lo expuesto por la hoy Alcaldesa, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a un sujeto que participó en un grupo de mensajería de WhatsApp, en el cual presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) planearon y coordinaron el atentado contra Manzo.

"Pues hasta ahorita lo único que me han reportado es que detuvieron a una persona más, que estuvo implicada dentro del grupo de WhatsApp. Yo no he tenido, hasta el momento, un acercamiento con el fiscal y espero, en los próximos días, tener una conversación con él", dijo.

 

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento han sido detenidas 10 personas por este homicidio. Siete fungían como sus escoltas y están acusados de homicidio por omisión, por lo que permanecen en prisión preventiva oficiosa.

Los otros dos detenidos son Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, y Jaciel Antonio Herrera Torres, alias “El Pelón”, presuntos integrantes del CJNG, quienes habrían coordinado el crimen y reclutado a los sicarios que actuaron contra el exalcalde.

Hasta este momento, la Fiscalía no ha aportado mayores detalles sobre la detención de este sujeto, quien participó en la coordinación para atentar contra Manzo.

Carlos Manzo fue asesinado a balazos cuando acudió a la velada por el Día de Muertos en el centro de Uruapan el pasado 1 de noviembre. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro
Carlos Manzo fue asesinado a balazos cuando acudió a la velada por el Día de Muertos en el centro de Uruapan el pasado 1 de noviembre. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro

Quiroz García aseveró en sus redes sociales que proseguirá con el trabajo de su finado esposo para perseguir el mismo objetivo iniciado por el líder del "Movimiento del Sombrero", como se denominó el movimiento social que capturó los reflectores mediáticos a raíz de la muerte del exalcalde.

"Caminaremos con la gente trabajadora, con la gente que sí quiere ver a Uruapan bien. Por mi parte les pido que sigamos unidos para construir un Uruapan más Solidario", escribió en sus redes sociales.

