Hoy No Circula Sabatino 10 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Rodrigo Gutiérrez González

09/01/2026 - 6:35 pm

Hoy No Circula Sabatino

Los sábados también aplica el Hoy No Circula. Averigua si puedes transitar por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México sin llevarte una multa y que tu vehículo termine en el corralón. 

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- El programa Hoy No Circula Sabatino detalló cuáles son los vehículos que no podrán transitar este sábado 10 de diciembre de 2026.

A diferencia de su versión tradicional, la restricción vehicular de los sábados funciona de distinta manera, ya que se define únicamente por el número del holograma de verificación del automóvil y si el último dígito de la placa. Sin embargo, también comparte coincidencias como el horario y la zona de aplicación.

Estos son los autos obligados a descansar por el Hoy No Circula Sabatino:

  • Aquellos vehículos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito de su placa sea par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8.
  • Todos los automóviles con holograma de verificación 2 y foráneos, sin importar el último número de la placa u color del engomado.
  • Horario de aplicación: desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas.

Si quieres saber cuáles son los días del mes que no puedes circular, ingresa a este link oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Sólo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Y si tienes cualquier duda sobre la aplicación del programa en el Estado de México, puedes ingresar a la página oficial en este enlace.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Hoy No Circula Sabatino
Así funciona el Hoy No Circula Sabatino. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

El Hoy No Circula Sabatino tiene una aplicación distinta dependiendo principalmente el tipo de holograma de verificación que tenga cada vehículo.

Para los automóviles con holograma 1 este programa aplica de esta manera: aquellos cuya placa terminen en número non (1, 3, 5, 7 y 9) no pueden circular cada primer y tercer sábado de mes.

Mientras que los que finalicen en par (0, 2, 4, 6 y 8) descansan cada segundo y cuarto sábado de mes.

En el caso que el mes tenga un quinto sábado, entonces todos los carros con holograma 1 podrán circular con normalidad.

Por su parte, los vehículos con holograma 2 no pueden circular ningún sábado, sin importar cual sea el último dígito de su placa o color de engomado.

En tanto, los coches con holograma 0 y 00 están exentos en la versión sabatina de este programa de restricción vehicular.

Cuáles son las multas por incumplir el Hoy No Circula

Hoy No Circula
Evita multas por infringir el Hoy No Circula Sabatino. Foto: Cuartoscuro.

Transitar por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México sin cumplir el Hoy No Circula podría significar una costosa sanción,

En la Ciudad de México esta infracción se paga con una multa que puede ir desde las 2o y hasta las 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir de dos mil 2o0 y a tres mil 400 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 200 pesos.

Cabe mencionar que la UMA se actualiza cada año y, aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aún no ha dado a conocer la cifra para este 2026, la vigente del año pasado asciende a los 113.14 pesos.

Se espera que en las siguientes semanas el Inegi actualice la UMA y, en consecuencia, incrementen el pago de las multas por incumplir el Hoy No Circula.

Las alcaldías y municipios donde hay Hoy No Circula Sabatino

Hoy No Circula
Con el Hoy No Circula se busca reducir tráfico y con ello la contaminación en la CDMX y Edomex. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

Estas son las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula Sabatino:

Ciudad de México:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Zona Metropolitana del Valle de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucán
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Valle de Toluca:

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacatepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

Rodrigo Gutiérrez González

