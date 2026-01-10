VIDEOS: Explosión en Coyoacán suma 11 heridos; apoyan a vecinos con viviendas dañadas

Las autoridades indicaron que ocho personas recibieron atención médica en la zona afectada y tres se encuentran hospitalizadas.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la tarde de este viernes su reporte sobre la explosión por acumulación de gas en un edificio de Paseo de los Cipreses, Alcaldía Coyoacán, e informó que un total de 11 personas recibieron atención médica.

"Con relación a la explosión que se suscitó esta mañana en el tercer nivel de un edificio de departamentos ubicado en Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos, col. Paseos de Taxqueña, Alcaldía Coyoacán, a causa de una fuga y acumulación de gas LP, se informa que, en total se atendió a 11 personas que resultaron afectadas: ocho en el sitio y tres fueron trasladadas al hospital para su atención", indicó la dependencia en su cuenta oficial de X.

Myriam Urzúa, titular del organismo, indicó que se instaló un puesto de mando para la atención de vecinos que resultaron con daños en viviendas. A su vez, la funcionaria anunció que los colonos de edificios aledaños que fueron evacuados ya pueden volver a sus domicilios tras la revisión de los inmuebles.

#ACTUALIZACIÓN Con relación a la explosión que se suscitó esta mañana en el tercer nivel de un edificio de departamentos ubicado en Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos, col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy, a causa de una fuga y acumulación de gas LP, se informa que,… pic.twitter.com/Iw8Xcvuhdz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026

El Alcalde de la demarcación, Giovani Gutiérrez Aguilar, señaló en su cuenta de X que el centro de mando y el módulo de atención se encuentra en el Parque de la Montaña, colonia Paseos de Taxqueña.

"Brindaremos comida, agua, café, cobijas y servicio de baños. Además de atención médica, de protección civil, asesoría jurídica y un espacio para pernoctar", agregó.

“Lo primordial fue atender la emergencia para preservar la vida de todas y todos en esta zona en donde se desalojaron a unas dos mil 500 personas de cinco edificios aledaños al que resultó más afectado casi en la esquina de Paseo de Los Naranjos y Paseo de Los Cipreses. De inmediato, en coordinación con las autoridades del Gobierno de la CDMX; del Federal y de la alcaldía, nos dimos a la tarea de resguardar la zona y a mitigar todos los riesgos”, comentó el Alcalde en un recorrido por la zona afectada.

Explosión obligó evacuar a 2,500 personas

Una explosión por presunta acumulación de gas se registró la mañana de este viernes en la colonia Paseos de Taxqueña, en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, lo que dejó daños en al menos siete edificios habitacionales.

"El área se encuentra resguardada para la operación de los equipos de emergencia. Se hace la primera valoración para atender a las personas lesionadas, verificar daños, y evitar mayores riesgos", indicó la Alcaldía en X, antes Twitter.

Tras el reporte de una explosión en la Col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy, el @C5_CDMX realizó el videoreplay de las cámaras en la zona. Mediante este análisis, establecimos el cerco de monitoreo y coordinamos de inmediato con @SGIRPC_CDMX y @SSC_CDMX, que encabezan… pic.twitter.com/1V3Ujy4VaL — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) January 9, 2026

El área se encuentra resguardada para la operación de los equipos de emergencia. Se hace la primera valoración para atender a las personas lesionadas, verificar daños, y evitar mayores riesgos. Se reportan, por servicios de emergencia, 4 personas heridas. — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) January 9, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, la acumulación de gas se habría originado en uno de los departamentos del conjunto ubicado en Paseo de los Cipreses, esquina con Paseo de los Naranjos.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que la onda expansiva provocó afectaciones en siete inmuebles, por lo que fueron evacuadas aproximadamente dos mil 500 personas de 280 departamentos como medida preventiva.

#ÚLTIMAHORA🚨I Se registra explosión por acumulación de gas en un edificio en la Paseos de #Taxqueña, alcaldía Coyoacán, CDMX. 🔴Hubo daños materiales; hasta el momento no se sabe si hay heridos o muertos. Información en desarrollo… 📸@PaseosdeTaxquea #Emergencia #Accidente… pic.twitter.com/W6UArMXPmn — Josue Aguilar (@josuealeexis) January 9, 2026

Personal de Protección Civil, bomberos, autoridades de la Alcaldía Coyoacán y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudieron a la zona para realizar las valoraciones e identificar posibles daños estructurales en edificios aledaños.

Atendemos deflagración por acumulación de gas en un departamento ubicado en Paseos de Taxqueña, Alcaldía Coyoacán. La onda explansiva dañó 7 edificios. Se evacuaron 2,500 personas de 280 departamentos para evitar riesgos. #AlMomento tres departamentos presentan daño estructural.… pic.twitter.com/JjvMsWiTwW — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) January 9, 2026

La Alcaldía también detalló que el área fue acordonada y pidió a la población tomar precauciones para evitar riesgos innecesarios.