VIDEO ¬ Explosión de tanque de gas en bazar de Tultitlán, Edomex, deja dos heridos

Redacción/SinEmbargo

27/12/2025 - 10:59 am

Vecinos y comerciantes del lugar fueron los primeros en auxiliar, intentando sofocar las llamas con cubetas llenas de agua mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El Edomex activa contingencia ambiental en Navidad por altos niveles de contaminación

Brugada destaca 143 acuerdos reparatorios por explosión de pipa; ascienden a 480 mdp

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Vecinos y comerciantes del lugar fueron los primeros en auxiliar, intentando sofocar las llamas con cubetas llenas de agua mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Ciudad de México, 26 diciembre (SinEmbargo).- Un incendio se registró la noche del viernes en un bazar navideño de la colonia Prados del Sur, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, luego de una explosión provocada por un tanque de gas doméstico en un puesto de alimentos.

El incidente dejó un saldo preliminar de dos personas lesionadas con quemaduras leves. Al menos dos locales resultaron completamente quemados.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó en un puesto de venta de alitas y snacks, donde presuntamente ocurrió una falla en el tanque de gas, lo que generó un flamazo que se propagó rápidamente a otros puestos semifijos.

Vecinos y comerciantes del lugar fueron los primeros en auxiliar, intentando sofocar las llamas con cubetas llenas de agua mientras arribaban los cuerpos de emergencia. Posteriormente, elementos de Protección Civil, Bomberos y policías municipales acudieron para controlar el fuego y asegurar la zona.

Las autoridades locales recomendaron a la población evitar el área y atender las indicaciones oficiales mientras se realizan las labores de enfriamiento y revisión de riesgos. Asimismo, confirmaron que el uso de gas doméstico fue la causa del incendio.

Este hecho ocurre a pocos días de otro incidente similar registrado el pasado 22 de diciembre en el municipio de Teoloyucan, donde una explosión de gas en una zona de venta de alimentos durante festejos navideños dejó dos personas fallecidas y 14 lesionadas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La izquierda iberoamericana frente al 2026

"La pregunta es si en estos procesos de relevó continuará la debacle electoral que se inició prácticamente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

+ Sección

Galileo

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
2

México supo conectar con Trump y es el gran ganador: WSJ. El comercio romperá récord

Luis Armando Melgar, Senador del PVEM, perfilò que su partido irá sin Morena a la elección a la gubernatura en 2027.
3

Senador del PVEM que ligó a la 4T con narcos avisa a Morena que irán solos en SLP

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
4

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

5

Turista noruego es expulsado de EU por traer una imagen de Vance pelón en su celular

La SSC detiene a un ciudadano colombiano, en la Alcaldía Iztapalapa.
6

SSC detiene a Jheferson "N"; extorsionaba con el método “gota a gota” en Iztapalapa

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.
7

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
8

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
9

#Anuario2025 ¬ La derecha fue de tropiezo en tropiezo. Estos son 10 de sus errores

10

Taddei entregó a Beltrones y Madrazo oficina poderosa que antes conspiró contra AMLO

Cae Jesús “N”, operador de García Luna, por desvío de recursos.
11

Exoperador de García Luna cae en Cuernavaca por peculado y delincuencia organizada

Salinas Pliego pensaba que amistad con AMLO resolvería sus deudas con el SAT.
12

“Pensé que siendo amigo de López [Obrador]” no pagaría “doble” al SAT: Salinas Pliego

En la imagen se observa una comida en la casa de Iván Restrepo del Ateneo de Angangeo con el Presidente Carlos Salinas.
13

Apuntes sobre una vieja-nueva izquierda

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
14

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presenta la supercomputadora "Coatlicue" en la conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum.
15

ENTREVISTA ¬ Soberanía: de eso se trata la supercomputadora Coatlicue, explica Merino

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Vecinos y comerciantes del lugar fueron los primeros en auxiliar, intentando sofocar las llamas con cubetas llenas de agua mientras arribaban los cuerpos de emergencia.
1

VIDEO ¬ Explosión de tanque de gas en bazar de Tultitlán, Edomex, deja dos heridos

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
2

México supo conectar con Trump y es el gran ganador: WSJ. El comercio romperá récord

Luis Armando Melgar, Senador del PVEM, perfilò que su partido irá sin Morena a la elección a la gubernatura en 2027.
3

Senador del PVEM que ligó a la 4T con narcos avisa a Morena que irán solos en SLP

Manú Bocado Libanés
4

¿Sabes lo qué es un manushe? Te contamos dónde encontrar estas delicias libanesas

La SSC detiene a un ciudadano colombiano, en la Alcaldía Iztapalapa.
5

SSC detiene a Jheferson "N"; extorsionaba con el método “gota a gota” en Iztapalapa

Dos ciudadanos guatemaltecos que atacaron a la Guardia Nacional son vinculados a proceso.
6

Dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, son procesados tras atacar a la GN

El Metrobús de la CdMx contará con un horario especial los días 31 de diciembre y 1 de enero.
7

Metrobús contará con horario especial por Año Nuevo el 31 de diciembre y 1 de enero

La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
8

#Anuario2025 ¬ La derecha fue de tropiezo en tropiezo. Estos son 10 de sus errores

9

Ucrania bajo ataque masivo de misiles y drones rusos; sacuden Kiev y otras ciudades

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presenta la supercomputadora "Coatlicue" en la conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum.
10

ENTREVISTA ¬ Soberanía: de eso se trata la supercomputadora Coatlicue, explica Merino

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.
11

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo
12

Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo