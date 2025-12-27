VIDEO ¬ Explosión de tanque de gas en bazar de Tultitlán, Edomex, deja dos heridos

Vecinos y comerciantes del lugar fueron los primeros en auxiliar, intentando sofocar las llamas con cubetas llenas de agua mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Ciudad de México, 26 diciembre (SinEmbargo).- Un incendio se registró la noche del viernes en un bazar navideño de la colonia Prados del Sur, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, luego de una explosión provocada por un tanque de gas doméstico en un puesto de alimentos.

El incidente dejó un saldo preliminar de dos personas lesionadas con quemaduras leves. Al menos dos locales resultaron completamente quemados.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó en un puesto de venta de alitas y snacks, donde presuntamente ocurrió una falla en el tanque de gas, lo que generó un flamazo que se propagó rápidamente a otros puestos semifijos.

26 - DIC.- 25 ESTA NOCHE SE REPORTÓ UN FLAMAZO EN UN BAZAR NAVIDEÑO DONDE POR LO MENOS EL INCENDIO CONSUMIÓ A TRES LOCALES Y DEJÓ A DOS PERSONAS CON QUEMADURAS MENORES, SEGÚN TESTIGOS, LOS CUALES FUERON HOSPITALIZADOS.

TULTITLÁN, EDOMEX. pic.twitter.com/khegbqqfEV — LA NETA DEL PLANETA (@jesuslagunero) December 27, 2025

Vecinos y comerciantes del lugar fueron los primeros en auxiliar, intentando sofocar las llamas con cubetas llenas de agua mientras arribaban los cuerpos de emergencia. Posteriormente, elementos de Protección Civil, Bomberos y policías municipales acudieron para controlar el fuego y asegurar la zona.

Las autoridades locales recomendaron a la población evitar el área y atender las indicaciones oficiales mientras se realizan las labores de enfriamiento y revisión de riesgos. Asimismo, confirmaron que el uso de gas doméstico fue la causa del incendio.

Este hecho ocurre a pocos días de otro incidente similar registrado el pasado 22 de diciembre en el municipio de Teoloyucan, donde una explosión de gas en una zona de venta de alimentos durante festejos navideños dejó dos personas fallecidas y 14 lesionadas.