Brugada destaca 143 acuerdos reparatorios por explosión de pipa; ascienden a 480 mdp

A tres meses de la explosión en Iztapalapa, la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, informó sobre 143 acuerdos reparatorios por 480 mdp, con 90 por ciento ya liquidado a víctimas.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó este domingo un balance de las acciones institucionales, el acompañamiento a las víctimas y los resultados en materia de reparación del daño derivados de la explosión registrada el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, al oriente de la Alcaldía Iztapalapa.

El informe se centró en los acuerdos reparatorios alcanzados tras la investigación ministerial, los cuales suman 143 convenios con un monto total de 480 millones de pesos, considerado el más alto registrado en la ciudad para este tipo de casos.

La Jefa de Gobierno informó que, a la fecha, se ha cubierto el 90 por ciento del monto acordado, equivalente a 429 millones de pesos, entregados a víctimas directas e indirectas conforme a los criterios establecidos.

"Sabemos que ninguna indemnización va a reparar la pérdida de una vida humana, sabemos que ningún proceso de reparación de daños rezarse el enorme dolor de las familias afectadas, nada sustituye la ausencia de un ser querido. Tomando en cuenta estas premisas, el objetivo del gobierno, el objetivo como hoy escuchamos y siempre lo expresó la fiscalía fue trabajar para garantizar el mejor resultado posible. Así que nuevamente expresamos nuestra solidaridad con todos los afectados y lesionados", expresó en conferencia de prensa.

El 10 de septiembre marcó a nuestra ciudad. Hoy informamos con claridad y responsabilidad sobre lo ocurrido en el Puente de la Concordia y sobre las acciones que se emprendieron desde el primer momento. El @GobCDMX y la @FiscaliaCDMX estuvieron del lado de las víctimas, con…

Clara Brugada precisó que los recursos han sido destinados principalmente a familiares de las 32 personas fallecidas y a personas lesionadas, de acuerdo con la gravedad de las afectaciones y las resoluciones legales correspondientes.

Además, indicó que el proceso fue resultado de una investigación integral realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual permitió determinar responsabilidades y concretar los acuerdos. Esto luego de que el incidente dejara un saldo total de 84 víctimas, de las cuales 52 recibieron atención médica y 32 perdieron la vida como consecuencia de la explosión.

Por otra parte, la Jefa de Gobierno señaló que, tras el evento, el Gobierno capitalino desplegó a mil 400 servidoras y servidores públicos de distintas dependencias para atender la emergencia y brindar apoyo inmediato. Este operativo incluyó personal de seguridad, protección civil, servicios médicos, bomberos y brigadistas, quienes intervinieron en los primeros minutos para auxiliar a las personas afectadas.

En tanto, agregó que 75 enlaces gubernamentales fueron asignados desde el inicio para acompañar de forma permanente a las familias y a las personas lesionadas en trámites médicos, legales y administrativos.

Enviamos el más sentido pésame a todas las familias que perdieron a un ser querido por este suceso que conmocionó a la ciudad y marcó a las autoridades que intervenimos. Al momento se contabilizan 32 personas fallecidas, 63 personas lesionadas, 8 personas expuestas a los hechos…

En materia de salud, se informó que las víctimas fueron atendidas en 23 hospitales públicos, donde también se brindó apoyo a familiares durante los días posteriores al incidente. Con ello, las autoridades reportaron más de mil 680 atenciones psicosociales y el suministro de alimentos para familiares que permanecieron en hospitales durante la atención médica.

A su vez, el Gobierno de la Ciudad, con apoyo del Estado de México, entregó apoyos económicos emergentes de 40 mil pesos por familia para cubrir gastos inmediatos derivados del siniestro.

Como parte de las acciones preventivas, se anunciaron modificaciones al Reglamento de Tránsito para el transporte de sustancias peligrosas en la capital. Entre los cambios se encuentra la reducción del límite de velocidad a 30 kilómetros por hora para este tipo de unidades y la implementación de horarios específicos de circulación.

También se informó que en 2026 se pondrá en marcha una aplicación tecnológica para monitorear en tiempo real la ubicación y velocidad de vehículos que transportan hidrocarburos.

El titular de @SeGobCDMX, @craviotocesar, detalló la estructura mediante enlaces para gestionar y dar seguimiento a las peticiones y solicitudes de las y los afectados. En el Gobierno de la Ciudad de México realizamos un trabajo coordinado con diversas secretarías para brindar…

Durante la conferencia, la Jefa de Gobierno destacó la coordinación interinstitucional para la atención del evento y la respuesta ciudadana registrada durante las labores de auxilio. Esto luego de la creación del reconocimiento al mérito civil “Alicia Matías”, en memoria de una de las víctimas, para honrar actos heroicos de la ciudadanía.

Autoridades de seguridad y emergencia detallaron que el incidente se originó por una pipa de gas LP que presentó una fuga e incendio, afectando a otros vehículos en la zona. Sin embargo, las maniobras de control permitieron asegurar el área en menos de una hora y evitar riesgos adicionales para la población y el personal de emergencia.

Finalmente, el Gobierno capitalino reiteró que el acompañamiento institucional a las víctimas continuará vigente y que los procesos pendientes se atenderán hasta su conclusión conforme a la Ley.