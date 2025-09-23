Hay dos sin identificar de la explosión. Una joven, y vive; un adulto que falleció
23/09/2025 - 1:47 pm
La mandataria capitalina descartó que los hospitales hayan solicitado insumos adicionales, y aseguró que cuentan con los recursos necesarios para atender a los pacientes.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Dos víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa permanecen sin identificar: una joven que sobrevivió al incidente y continúa hospitalizada, y un hombre adulto que murió a causa de las lesiones. Con este caso, el número de personas fallecidas se mantiene en 29.
"Desafortunadamente
Redacción/SinEmbargo
