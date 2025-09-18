La CdMx anuncia Comité de Solidaridad para víctimas de la explosión en Iztapalapa

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que conformará el Comité de Solidaridad para administrar donaciones, y garantizar apoyo transparente a víctimas y familias de la explosión en Iztapalapa.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México anunció este miércoles la creación de un Comité de Solidaridad para atender a las víctimas de la explosión de una pipa de gas, ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa que al momento suma 20 decesos.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que este comité estará integrado por organismos internacionales, instituciones académicas, asociaciones civiles, representantes empresariales y dependencias de la Administración capitalina, a fin de apoyar a las y los afectados del siniestro.

Este comité, de acuerdo con las autoridades, busca garantizar transparencia en el manejo de los recursos y dar certeza a la ciudadanía de que cada aportación llegará a las personas lesionadas o a los familiares de quienes perdieron la vida en la explosión.

“Hemos decidido crear un comité de solidaridad con las víctimas de la explosión acontecida en el puente de La Concordia hace una semana, y el objetivo de este comité será recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias para las personas lesionadas y las familias”, explicó Brugada Molina.

La funcionaria local señaló que el comité también servirá como mecanismo permanente de apoyo, ya que las consecuencias del accidente no se limitan al corto plazo. En este sentido, destacó que se dará acompañamiento a las familias en materia de salud, atención psicológica y asistencia económica.

¿Quiénes integrarán el nuevo comité?

El Gobierno capitalino adelantó que, en los próximos días, se extenderán invitaciones a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la Cruz Roja Mexicana, y a representantes de la sociedad civil, para contribuir a la causa lo más pronto posible.

Con ello, Clara Brugada aseguró que se espera "definir una cuenta donde puedan depositar y luego distribuirlo a las personas afectadas".

En el mismo evento, el Secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, precisó que hasta el momento se han entregado 53 apoyos emergentes. De esa cifra, 36 fueron otorgados a personas lesionadas y 17 a familias de víctimas mortales, mientras que ocho entregas más están programadas para esta semana.

Asimismo, indicó que se ha desplegado a un grupo servidores públicos que dan acompañamiento a los familiares de las víctimas, tanto en las inmediaciones de los hospitales donde esperan noticias de los pacientes hospitalizados, como mediante atención telefónica dirigida a quienes ya fueron dados de alta.

¿Qué pasó en Iztapalapa?

El pasado 10 de septiembre se registró una fuerte explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, la cual dejó a más de 90 personas lesionadas, de las cuales 20 han perdido la vida, 31 siguen hospitalizadas y 33 más ya fueron dadas de alta.

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), a cargo de Bertha Alcalde Luján, reveló que la pérdida de control del vehículo fue la causa del accidente que desencadenó la explosión en la zona.

Según los informes, la pipa de gas provenía de Tuxpan, Veracruz, donde fue cargada y se tenía como destino una gasera en Tláhuac, en la Ciudad de México.

Los reportes señalan que el vehículo circulaba sobre la carretera federal México-Texcoco cuando su conductor, identificado como Fernando Soto Munguía —quien perdió la vida el 16 de septiembre—, tomó una salida para incorporarse a la autopista México-Puebla. Sin embargo, al entrar en una curva el vehículo perdió el control y se impactó en un muro de contención; tras un cambió de dirección, explicó que hubo un segundo impacto. Asimismo, agregó que los trabajos de peritaje permitieron determinar que la fuga de gas LP que provocó el incendio fue causada por una ruptura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque, que se produjo tras la caída del vehículo.

¿Quiénes son las víctimas mortales?

En los últimos días, las autoridades capitalinas dieron a conocer la identidad de las personas que perdieron la vida tras estos hechos ocurridos en el Puente de la Concordia. Entre las víctimas se encuentran: