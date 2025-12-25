El Edomex activa contingencia ambiental en Navidad por altos niveles de contaminación

25/12/2025 - 1:25 pm

La Secretaría de Medio Ambiente del Edomex activó la contingencia ambiental por los altos índices de contaminación del aire que se registran el día de Navidad.

Autoridades del Edomex recomendaron a la población mexiquense permanecer en interiores debido a las altas concentraciones de contaminantes que se registran en el día de Navidad.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo].- La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México (Edomex) activó la Fase 1 de contingencia ambiental debido a los altos índices de contaminación del aire que se registran este jueves, día de Navidad.

María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
