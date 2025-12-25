El Edomex activa contingencia ambiental en Navidad por altos niveles de contaminación

Autoridades del Edomex recomendaron a la población mexiquense permanecer en interiores debido a las altas concentraciones de contaminantes que se registran en el día de Navidad.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo].- La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México (Edomex) activó la Fase 1 de contingencia ambiental debido a los altos índices de contaminación del aire que se registran este jueves, día de Navidad.