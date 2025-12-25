El Edomex activa contingencia ambiental en Navidad por altos niveles de contaminación

Autoridades del Edomex recomendaron a la población mexiquense permanecer en interiores debido a las altas concentraciones de contaminantes que se registran en el día de Navidad.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo].- La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México (Edomex) activó la Fase 1 de contingencia ambiental debido a los altos índices de contaminación del aire que se registran este jueves, día de Navidad.
🚨 Se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas suspendidas en el Estado de México.
Evita actividades al aire libre y cuida a grupos vulnerables.
Más información en: https://t.co/bDx1Bcwl1s#Edoméx pic.twitter.com/WZS81Ad0XN
— Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) December 25, 2025