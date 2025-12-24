“El Diez”, miembro de La Unión Tepito, cae en Ecatepec, Edomex, tras un operativo

Autoridades capitalinas y federales detuvieron en Ecatepec a José Luis Bravo, alias "El Diez" e integrante de La Unión Tepito, por asociación delictuosa.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron este martes a José Luis Bravo Esquivel, alias “El Diez”, por el delito de asociación delictuosa, durante un operativo realizado en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

La acción se llevó a cabo en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido es identificado como integrante de La Unión Tepito que opera en la capital del país y que se encuentra relacionado con actividades de narcomenudeo, extorsión, robo y homicidio.

#BoletínSSC | #DETENIDO | En calles del #EstadoDeMéxico, resultado de trabajos de investigación para la identificación y detención de generadores de violencia, policías de la #SSC, en coordinación con agentes de la @SSPCMexico, y del Ministerio Público de la @FiscaliaCDMX, de la… pic.twitter.com/LKf1ZyMTaq — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 23, 2025

Las indagatorias establecieron que el sujeto cambió su lugar de residencia al Estado de México con el objetivo de evadir a las autoridades, además de estar vinculado a una carpeta de investigación iniciada en el año 2024.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente por el delito de asociación delictuosa.

A partir de ello, los agentes implementaron vigilancias discretas en la colonia Jardines de Santa Clara, donde ubicaron a un hombre cuyas características coincidían con las del investigado.

La detención se realizó en la calle 8-A, donde los oficiales le informaron del mandato judicial en su contra y le hicieron saber sus derechos constitucionales conforme al protocolo.

Tras su aseguramiento, José Luis Bravo Esquivel, de 37 años, fue trasladado al centro penitenciario ubicado al oriente de la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la autoridad que lo requiere.