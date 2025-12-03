SSC detiene a "El Valente", presunto extorsionador de "La Unión Tepito" en el Centro

Además de "El Valente", la SSC-CdMx detuvo a "El Pepe" y "El Cacas", ambos integrantes de una célula de "La Unión Tepito" dedicada al robo a transeúnte y la extorsión de comerciantes.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) anunció el martes la detención de Valente "N", alias "El Valente", integrante de "La Unión Tepito", quien se encargaba de realizar extorsiones a comerciantes en las zonas de La Merced y el Centro.

El sujeto fue ubicado en las calles Rosario y Abraham Olvera, de la colonia Zona Centro, en la Alcaldía Venustiano Carranza, cuando manipulaba diferentes dosis de drogas, por lo que al ser detenido las autoridades aseguraron 105 bolsas con mariguana, una bolsa con la misma hierba a granel, un paquete con crystal y dinero en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones de la policía capitalina, el hombre de 47 años de edad es señalado como colaborador de dos hombres identificados bajo los alias de "El Chimbombo" y "El Trompas", quienes se dedican a actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión y el homicidio; su zona de operación está en las Alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

En este sentido, "El Valente" es señalado de realizar extorsiones a comerciantes de puestos semifijos y locatarios del Centro Histórico, a quienes amenaza y agrede a balazos para exigir cuotas de dinero en efectivo.

Valente "N" ya contaba con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el 2022 por la portación de un arma de fuego y delitos contra la salud. Además, el mismo año, las autoridades abrieron una carpeta de investigación en su contra por otros delitos.

El mismo 2 de diciembre, agentes de la policía capitalina anunciaron la detención de José Alberto, alias "El Pepe", y de Luis Raúl, alias "El Cacas", ambos integrantes de '"La Unión Tepito", de la facción liderada por "El Chori".

La detención ocurrió en el cruce de las calles de El Carmen y República de Colombia, en la colonia Centro, donde los dos sujetos fueron ubicados cuando agredían físicamente a un comerciante, por lo que las autoridades llevaron a cabo el arresto y les aseguraron un arma de fuego, un cargador metálico y dos cartuchos útiles.

La policía capitalina también aseguró 48 bolsas de plástico color negro con crystal, 70 bolsas de plástico color amarillo con cocaína en polvo, 32 dosis de marihuana, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Cabe señalar que la célula de "El Chori" opera en la colonia Centro y en el Barrio de Tepito, donde se dedica a la extorsión de comerciantes y el robo a transeúnte, a pesar de que este sujeto se encuentra en prisión.