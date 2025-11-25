Líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua, es detenido en el Edomex

"El Maya" fue identificado como presunto líder de una banda encargada de la operación ilegal de pipas de agua en tres municipios del Edomex.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, como resultado de la "Operación Caudal", se logró la detención de Juan Manuel "N", alias "El Maya", identificado como presunto líder de "Los Mayas", grupo criminal dedicado al huachicoleo de agua en el Edomex.

Dicha banda (también conocida como "Somos Mayas, Somos Fuertes") controlaba la operación ilegal de pipas de agua en los municipios de Acolman, Coacalco y Ecatepec, de acuerdo con información revelada por la dependencia en un comunicado.

La Fiscalía mexiquense destacó que "El Maya" es considerado como uno de los objetivos prioritarios de la segunda fase de la "Operación Caudal", implementada por autoridades estatales, federales y municipales para combatir el huachicoleo de agua en el estado.

#OperaciónCaudal. Elementos de la #FiscalíaEdoméx, con apoyo de @SEMAR_mx y la Policía Municipal de @Ecatepec, detuvieron a Juan Manuel "N", alías "El Maya", presunto líder de una organización criminal autodenominada "Somos Mayas, Somos Fuertes" y/o “Los Mayas”, que operan de… pic.twitter.com/2IG0uNxY0f — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 25, 2025

Al momento del arresto de "El Maya", elementos de seguridad le aseguraron varias armas de fuego, cartuchos útiles, varias dosis de mariguana, celulares, un radio, una camioneta de alta gama y un vehículo.

Además, el detenido tenía en su posesión varias prendas que simulaban ser uniformes de la Policía Municipal de Ecatepec, así como identificadores con el nombre de "Los Mayas", organización delictiva de la que presuntamente es líder.

En el operativo que llevó a la detención de "El Maya" participaron elementos de la Fiscalía mexiquense, de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Municipal de Ecatepec.

Cabe mencionar que la detención del presunto líder criminal se dio en el marco de la "Operación Caudal", implementada por autoridades estatales y federales con el fin de combatir los delitos relacionados con la extracción, almacenamiento y venta ilegal de agua.