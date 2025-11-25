Líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua, es detenido en el Edomex

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 8:25 am

Como resultado de la "Operación Caudal", autoridades del Edomex detuvieron a "El Maya", líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La Fiscalía del Edomex detiene a regidor por huachicol de agua; estaba desaparecido

El Edomex entrega 13 pozos de agua a pueblos comunitarios; avanza "justicia hídrica"

El Edomex ejecuta "Operación Caudal" contra huachicol de agua; aseguran pozos y pipas

"El Maya" fue identificado como presunto líder de una banda encargada de la operación ilegal de pipas de agua en tres municipios del Edomex.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, como resultado de la "Operación Caudal", se logró la detención de Juan Manuel "N", alias "El Maya", identificado como presunto líder de "Los Mayas", grupo criminal dedicado al huachicoleo de agua en el Edomex.

Dicha banda (también conocida como "Somos Mayas, Somos Fuertes") controlaba la operación ilegal de pipas de agua en los municipios de Acolman, Coacalco y Ecatepec, de acuerdo con información revelada por la dependencia en un comunicado.

La Fiscalía mexiquense destacó que "El Maya" es considerado como uno de los objetivos prioritarios de la segunda fase de la "Operación Caudal", implementada por autoridades estatales, federales y municipales para combatir el huachicoleo de agua en el estado.

Al momento del arresto de "El Maya", elementos de seguridad le aseguraron varias armas de fuego, cartuchos útiles, varias dosis de mariguana, celulares, un radio, una camioneta de alta gama y un vehículo.

Además, el detenido tenía en su posesión varias prendas que simulaban ser uniformes de la Policía Municipal de Ecatepec, así como identificadores con el nombre de "Los Mayas", organización delictiva de la que presuntamente es líder.

En el operativo que llevó a la detención de "El Maya" participaron elementos de la Fiscalía mexiquense, de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Municipal de Ecatepec.

Cabe mencionar que la detención del presunto líder criminal se dio en el marco de la "Operación Caudal", implementada por autoridades estatales y federales con el fin de combatir los delitos relacionados con la extracción, almacenamiento y venta ilegal de agua.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Ciclos de negocios

"La mejor forma de lograr que un país logre un desarrollo económico armonioso pasa necesariamente por una...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Herramientas contra el acoso

“Cada denuncia rompe la inercia social y al hacerlo produce información valiosa para transformar políticas públicas”.
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I)

"El texto detalla las graves desventajas de los enfoques recientes diseñados para abordar este problema y anticipa...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Adán Augusto y el fascismo como baratija

“Cuando Adán Augusto López pretende ampliar el uso del concepto ‘fascismo’… convierte esa categoría en una baratija,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

+ Sección

Galileo

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El retorno tan temido de López Obrador
1

El retorno tan temido de López Obrador

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
2

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
3

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Marcha por el 25N
4

Marcha del 25N CdMx: ¿Cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas por la protesta?

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
5

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

La Derecha Diario México
6

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

La Presidenta Sheinbaum expresó su postura respecto a un video hecho con IA que fue proyectado durante un concierto de Fidel Rueda en Michoacán.
7

"No al acoso", dice CSP sobre imágenes suyas proyectadas en concierto de Fidel Rueda

Marketing de odio y violencia
8

Marketing de odio y violencia

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela.
9

Cómo un referente de la izquierda latinoamericana, Lula, enfrentó (y dobló) a Trump

Marcha de la CNTE
10

CNTE amenaza con protestar en todos los eventos de Sheinbaum y anuncia paro en 2026

11

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

La derecha mexicana ha escalado su estrategia de confrontación contra el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
12

VERSUS ¬ La derecha redobla su guerra sucia contra la Presidenta en calles y en redes

Cumbre del G20
13

Secretario de Hacienda, Édgar Amador, acudió al G20 en representación de Sheinbaum

Volcán Popocatépetl
14

Protección Civil prevé caída de ceniza del Popocatépetl en dos Alcaldías de la CdMx

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
15

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Como resultado de la "Operación Caudal", autoridades del Edomex detuvieron a "El Maya", líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua.
1

Líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua, es detenido en el Edomex

Aumentan a siete los muertos por ataques de las fuerzas rusas sobre Kiev.
2

Nuevos bombardeos rusos golpean Ucrania; dejan al menos 7 fallecidos y 20 lesionados

Marcha de la CNTE
3

CNTE amenaza con protestar en todos los eventos de Sheinbaum y anuncia paro en 2026

Cumbre del G20
4

Secretario de Hacienda, Édgar Amador, acudió al G20 en representación de Sheinbaum

Marcha por el 25N
5

Marcha del 25N CdMx: ¿Cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas por la protesta?

Volcán Popocatépetl
6

Protección Civil prevé caída de ceniza del Popocatépetl en dos Alcaldías de la CdMx

Champiñones
7

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
8

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
9

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

Claudia Sheinbaum y Carlos Slim dialogaron.
10

Sheinbaum, Slim y el CCE revisan las expectativas de crecimiento en México para 2026

Trump planea una llamada con Maduro en medio de tensión, según Axios
11

Trump busca diálogo con Maduro mientras crecen tensiones con Venezuela, dice Axios

Los politólogos e influencers Bárbara Castillo Laborde y Estefan Saldaña González, impulsores de la marcha para respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 6 de diciembre, llamaron a la ciudadanía a participar de forma pacífica y consciente ante el clima de tensión generado por grupos opositores.
12

ENTREVISTA ¬ Defenderemos a la Presidenta, dicen líderes de marcha del 6 de diciembre