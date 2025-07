VIDEO ¬ Tiburones inmobiliarios. Contaminación. El Lago de Texcoco nunca está en paz

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– “Buscaban desplazar a los originarias, a los campesinos, de este territorio porque les interesa y les sigue interesando para el desarrollo inmobiliario”, dijo Arturo González Cando, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, desde los vestigios de la terminal en forma de “X” de lo que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en el Lago de Texcoco.

Arturo se refiere a políticos y empresarios que desde hace más de dos décadas respaldaron el despojo de tierras en el Estado de México. Pobladores como él, que lucharon por años hasta conseguir la cancelación del aeropuerto en 2018, y autoridades federales alertan que el lago sigue amenazado por intereses inmobiliarios, así como por la contaminación de desechos tóxicos.

Con el nombramiento del Lago de Texcoco como Área Natural Protegida, en marzo de 2022, quedó prohibido construir viviendas u otras áreas urbanas y arrojar desechos en sus 14 mil hectáreas de extensión, pero recientemente se encontraron tambos con residuos peligrosos vertidos y enterrados.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el 5 de junio denunció a tres personas a las que encontró depositando residuos peligrosos en Atenco, dentro del área natural. En el lugar había decenas de bolsas y tambos con desechos. Un juez las vinculó a proceso y ordenó como medida cautelar su detención por atentar contra el ambiente y la gestión ambiental.

En el Área Natural Protegida se han encontrado desechos, por ejemplo, de empresas químicas como Nouryun. El diario Milenio reportó el mes pasado que la Profepa le solicitó información porque halló bolsas de uno de sus productos utilizado en la producción de PVC. La empresa aseguró que encargó sus residuos a la empresa Transportes ambientales, que a su vez los habría entregado a otra subempresa.

Jorge Daniel Fonseca, Director del Área Natural Protegida Lago de Texcoco, alertó que esta problemática también se relaciona con grupos de personas que insisten en construir desarrollos inmobiliarios en la zona.

“Sabemos que con el anuncio de la construcción del aeropuerto el mayor interés que se avivó con el megaproyecto fue la megaurbanización del oriente del Estado de México, en especial de los terrenos contiguos a lo que sería este aeropuerto, y que son intereses que actualmente continúan luchando contra el decreto de protección, que muchos de ellos incluso se han amparado para poder continuar con estos procesos de desarrollo inmobiliario de distintas índoles, tanto legales como ilegales

Pobladores de Atenco también han alertado de la contaminación y el intento por vender lotes dentro del área protegida, por ello, aunque celebran que el Lago de Texcoco cada vez alberga más agua, y con ello recibe más aves y otras especies nativas, insisten en que no dejarán defender el lago, el único vaso regulador hídrico y climático que existe al oriente del Estado de México.

Desde la Ciénega de San Juan, una laguna que forma parte del Área Natural Protegida y actualmente tiene unas 600 hectáreas de agua, Ignacio del Valle, integrante del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, mira la barda que se construyó en el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para delimitar dónde estaría el NAIM.

La barda ahora impide el paso de fauna nociva, pero Ignacio también opina que la estructura sirve para recordar que en poblados como Atenco seguirán impidiendo el avance de proyectos inmobiliarios en el lago de Texcoco.

"Estamos considerando esa barda no quitarla por la invasión, por los intereses de grupos que tienen proyectos inmobiliarios en los que no han respetado la naturaleza ni los sitios donde se debe de construir, en donde se corrompe la idea de asa habitación, en donde se enriquece gente que no tiene que ver nada con los intereses de las comunidades", expuso.