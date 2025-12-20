¿Qué playas no son aptas para vacacionar este fin de año? Cofepris revela la lista

Redacción/SinEmbargo

20/12/2025 - 10:23 am

Si planeas aprovechar las vacaciones decembrinas para disfrutar de alguna de las playas mexicanas, aquí te decimos cuáles no son aptas para su uso recreativo.

De acuerdo con los resultados de la calidad del agua, dados a conocer previo a las vacaciones de fin de año, las playas no aptas para uso recreativo se redujeron de 16 a sólo seis en cinco entidades. Esto representa el dos por ciento del total de playas de uso recreativo en el país.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- Si planeas aprovechar las vacaciones decembrinas para disfrutar del Sol en alguna de las playas mexicanas, a continuación te decimos cuáles no son aptas para su uso recreativo debido a la contaminación, según los resultados de un monitoreo realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

A través de un comunicado, informaron que ya fueron publicados los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, en el cual se incluyen los niveles de contaminación de las 289 playas de uso recreativo que hay en el país, las cuales se ubican en 76 destinos turísticos de 17 estados costeros.

Previo al inicio de la temporada vacacional, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) realizaron dos mil 233 muestras de agua procedentes de las playas de mayor afluencia, de los principales destinos turísticos de México.

¿Qué playas no son aptas para uso recreativo en las vacaciones decembrinas?

Según los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, emprendido por la Cofepris, para estas vacaciones de fin de año sólo hay seis playas que se consideran no aptas para el uso recreativo ante las elevadas concentraciones de contaminantes encontrados en el agua:

  1. Tijuana, en Baja California (BC).
  2. Mismaloya, en Jalisco.
  3. El Veneno/Miramar, en Sonora.
  4. San Francisco, en Sonora.
  5. Barra del Tordo, en Tamaulipas.
  6. José Martí, en Veracruz.

La Cofepris y la Semarnat destacaron que 283 playas, equivalentes al 98 por ciento del total, son aptas para uso recreativo por parte de la población, pues cumplen con el criterio de calidad microbiológico establecido.

Si planeas aprovechar las vacaciones decembrinas para disfrutar de alguna de las playas mexicanas, aquí te decimos cuáles no son aptas para su uso recreativo.
Turistas en la Playa Villa de Mar, ubicada en Veracruz. Foto: Victoria Razo, Cuartoscuro

"Esto contrasta con el anterior muestreo publicado el 17 de julio, ya que las playas no aptas para uso recreativo se redujeron de 16 a solamente seis, lo que representa el dos por ciento del total de playas de uso recreativo en el país, ya que rebasaron el criterio de calidad establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 200 enterococos (NMP/100mL)", recordaron.

Por último, la Cofepris pidió a la población mantenerse informada respecto a la contaminación en las playas de México consultando su sitio web o redes oficiales, así como la aplicación "Playa MX".

