Cilindro con gas cloro es recuperado en Morelia tras alerta de riesgo en seis estados

La Policía Estatal recuperó el cilindro cuyo robo propició una alerta urgente en seis entidades del país, debido a su elevado nivel de toxicidad; no obstante, las autoridades ofrecieron pocos detalles sobre su localización.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- La Policía Municipal de Morelia recuperó este miércoles el cilindro con gas cloro que fue sustraído ayer de un pozo operado por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas).

“Recupera Policía Morelia cilindro con gas cloro. Gracias a un trabajo coordinado entre instancias municipales, estatales y federales, se logró ubicar y asegurar un cilindro con gas cloro que había sido sustraído en la zona de la colonia Dr. Miguel Silva González”, señaló la corporación en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con esta dependencia de seguridad, desde el primer reporte del robo se activaron los protocolos correspondientes para su búsqueda y “se desplegó un operativo para localizarlo, con el objetivo de prevenir riesgos para la ciudadanía”.

Tras el reporte, se realizó una coordinación intergubernamental para localizar el cilindro que contiene gas cloro, un químico altamente peligroso por sus elevados niveles de toxicidad y potencialmente mortal.

El contenedor fue encontrado esta mañana en un predio cercano al pozo El Retiro, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva González, de donde había sido sustraído. Las autoridades indicaron que el cilindro fue entregado a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia para su adecuado resguardo.

Al momento del robo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó una alerta urgente por la sustracción del cilindro, motivo por el cual solicitó a las unidades de Protección Civil de seis estados reforzar acciones preventivas para proteger a la población.

El alertamiento, difundido a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se dirigió a los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero.

El gas cloro se utiliza en el proceso de potabilización del agua, pero representa un riesgo grave para la salud por su elevada toxicidad, capaz de ocasionar la muerte si se inhala o es absorbido por la piel; por ello, se requiere de equipo especializado para su manipulación.

El recipiente recuperado tiene una capacidad de 68 kilogramos, es de color gris aluminio y, al momento del hurto, presentaba un contenido aproximado del 50 por ciento.