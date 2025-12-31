Alerta nacional por robo de cilindro con gas cloro; la SSPC advierte riesgo mortal

El cilindro robado en Morelia, usado para potabilizar agua, contiene 50 por ciento de gas cloro y representa un grave riesgo.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó este martes una alerta urgente por el robo de un cilindro con gas cloro, sustancia altamente tóxica y potencialmente mortal, por lo que solicitó a las unidades de Protección Civil de seis estados reforzar acciones preventivas para proteger a la población.

El alertamiento, difundido a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), está dirigido a Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, entidades donde podría localizarse el cilindro sustraído en Morelia, Michoacán.

De acuerdo con el comunicado de la SSPC, el cilindro robado pertenece al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) y fue sustraído del pozo El Retiro, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva González, en el municipio de Morelia.

¿Es peligroso el gas cloro?

El cilindro contiene gas cloro, utilizado para la potabilización del agua, pero que representa un riesgo grave para la salud.

La autoridad advirtió que el nivel de toxicidad es alto y que la sustancia puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel.

El recipiente tiene una capacidad de 68 kilogramos, es de color gris aluminio, cuenta con el número de serie 7107830Y y presenta un contenido aproximado del 50 por ciento.

Para su localización, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo que incluye:

Recorridos de policía estatal y municipal en chatarreras, terrenos baldíos y negocios donde pudiera comercializarse el material.

Revisiones en carreteras con apoyo de la Guardia Nacional.

Notificación directa a Protección Civil de diversas entidades ante la posibilidad de traslado del cilindro.

Difusión de información a través de medios de comunicación y redes sociales.

Llamado urgente a la población

La SSPC exhortó a la ciudadanía a no manipular el cilindro en caso de localizarlo, alejarse de inmediato y dar aviso a las autoridades, ya que cualquier contacto representa un peligro grave.

El hallazgo debe reportarse al 911 o a los siguientes contactos:

443 369 7221, Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos de Morelia

44 32 77 00 89, Ing. Rogelio Ortiz Chávez, Supervisor de Cloración OOAPAS

44 32 30 15 78, Dr. Francisco Ung Medina, Departamento de Potabilización OOAPAS

Las autoridades también pidieron aplicar las medidas establecidas en la Guía 124 de la Guía de Respuesta en caso de Emergencia (GRE).