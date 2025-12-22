¡Cuidado al hacer compras en Temu! La SSC-CdMx alerta por estafas con ofertas falsas

Ciberdelincuentes buscan engañar a compradoras y compradores con ofertas falsas de Temu para robar su dinero y su información personal.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- Si acostumbras realizar compras a través de plataformas como Temu, debes estar alerta, ya que ciberdelincuentes crearon una nueva modalidad de estafa que busca engañar a compradoras y compradores para robar su dinero e información, alertó la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx).

En esta nueva forma de fraude, los estafadores difunden mensajes y enlaces, mediante publicaciones en redes sociales o correo electrónico, en los cuales usan la imágen de dicha aplicación para ofrecer a las personas regalos u ofertas especiales a cambio de proporcionar sus datos o llenar un formulario.

Con esta nueva forma de estafa, los ciberdelincuentes engañan a clientes de Temu para obtener su información personal y datos bancarios, lo que utilizan para cometer delitos como robo de identidad, además de que pueden tener acceso a las cuentas bancarias de sus víctimas para robar su dinero.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía sobre ciberdelincuentes que utilizan la imagen de la aplicación #Temu de ventas en línea para robar información bancaria. pic.twitter.com/jqDlGqnOIs — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 19, 2025

¿Qué tips puedes tomar en cuenta para no ser víctima de estafas con ofertas falsas de Temu?

Para que las y los compradores no caigan en estafas por ofertas falsas de Temu, la Policía Cibernética de la SSC-CdMx emitió las siguientes recomendaciones:

En caso de recibir un correo electrónico a nombre de Temu que ofrece descuentos o premios, es importante verificar la dirección de correo desde que fue enviado, el remitente y el dominio.

Evitar hacer clic en enlaces sospechosos que ofrecen ofertas o premios. Lo recomendable es acceder directamente a la aplicación o al sitio de la plataforma de ventas.

Antes de llenar un formulario en línea, verificar que el sitio inicie con "https://".

Al realizar compras, utilizar métodos de pago seguros, como tarjetas virtuales o aquellos que incluyen servicio de protección al comprador.

Activar la autenticación de dos factores siempre que sea posible.

Mantenerse informado sobre las alertas de seguridad por estafas virtuales y compartir la información con otras personas.