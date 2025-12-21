¿Compartirás tu ubicación en tiempo real? SSC-CdMx da tips para no ponerte en riesgo

Compartir la ubicación en tiempo real a través de aplicaciones puede poner en riesgo los datos personales, bienes e incluso la integridad de las personas, alertó la Policía Cibernética de la CdMx.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMX) emitió una alerta para que la ciudadanía tome precauciones al compartir su ubicación en tiempo real a través de aplicaciones para smartphone, ya que esto podría ponerla en riesgo de ser víctima de algún delito.

En la actualidad todos los teléfonos inteligentes incluyen un rastreador GPS que permite darle seguimiento en tiempo real. Esta herramienta es aprovechada por las plataformas de mensajería y redes sociales para dar a usuarios la opción de compartir su posición a otras personas.

Aunque la función de compartir la ubicación y poder seguirla en un mapa interactivo puede resultar útil, en algunos casos puede exponer a usuarias y usuarios a que sean víctimas de delitos como ciberacoso, robo a casa habitación, mal uso de datos personales e incluso un ciberataque.

Por lo anterior, la Policía Cibernética de la SSC-CdMx emitió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía proteja sus datos personales y privacidad al compartir su ubicación en tiempo real a través de aplicaciones:

Mantener desactivada la función del GPS cuando no se utiliza.

Revisar los permisos de ubicación concedidos a aplicaciones de mensajería y redes sociales.

No compartir la ubicación en tiempo real cuando se encuentra en un lugar sensible, como el hogar, el trabajo o de vacaciones.

Usar la configuración de seguridad para elegir quiénes pueden ver la ubicación en tiempo real.

Activar las opciones de privacidad "sólo yo" o "amigos cercanos".

Si no es necesaria la función de ubicación, lo recomendable es desactivarla completamente.

La Policía Cibernética de la SSC-CdMx recordó a la ciudadanía que si detecta algo sospechoso en sus dispositivos o cuentas de redes puede reportarlo al teléfono 55 52 42 5100, extensión 5086, o enviando un correo electrónico a la cuenta policí[email protected].