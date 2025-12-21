¿Compartirás tu ubicación en tiempo real? SSC-CdMx da tips para no ponerte en riesgo

Redacción/SinEmbargo

21/12/2025 - 1:02 pm

La Policía Cibernética de la SSC-CdMX emitió una alerta para que la ciudadanía tome precauciones al compartir su ubicación en tiempo real a través de apps.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¡Cuidado con el trashing! ¿Qué es y cómo puedes evitarlo? La SSPC te explica

¿Eres suscriptor de Netflix? La SSC-CdMx alerta por nueva forma de fraude a usuarios

¡Mejora tu ciberseguridad! La SSPC da recomendaciones para navegar seguro en Internet

Compartir la ubicación en tiempo real a través de aplicaciones puede poner en riesgo los datos personales, bienes e incluso la integridad de las personas, alertó la Policía Cibernética de la CdMx.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMX) emitió una alerta para que la ciudadanía tome precauciones al compartir su ubicación en tiempo real a través de aplicaciones para smartphone, ya que esto podría ponerla en riesgo de ser víctima de algún delito.

En la actualidad todos los teléfonos inteligentes incluyen un rastreador GPS que permite darle seguimiento en tiempo real. Esta herramienta es aprovechada por las plataformas de mensajería y redes sociales para dar a usuarios la opción de compartir su posición a otras personas.

Aunque la función de compartir la ubicación y poder seguirla en un mapa interactivo puede resultar útil, en algunos casos puede exponer a usuarias y usuarios a que sean víctimas de delitos como ciberacoso, robo a casa habitación, mal uso de datos personales e incluso un ciberataque.

Por lo anterior, la Policía Cibernética de la SSC-CdMx emitió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía proteja sus datos personales y privacidad al compartir su ubicación en tiempo real a través de aplicaciones:

  • Mantener desactivada la función del GPS cuando no se utiliza.
  • Revisar los permisos de ubicación concedidos a aplicaciones de mensajería y redes sociales.
  • No compartir la ubicación en tiempo real cuando se encuentra en un lugar sensible, como el hogar, el trabajo o de vacaciones.
  • Usar la configuración de seguridad para elegir quiénes pueden ver la ubicación en tiempo real.
  • Activar las opciones de privacidad "sólo yo" o "amigos cercanos".
  • Si no es necesaria la función de ubicación, lo recomendable es desactivarla completamente.

La Policía Cibernética de la SSC-CdMx recordó a la ciudadanía que si detecta algo sospechoso en sus dispositivos o cuentas de redes puede reportarlo al teléfono 55 52 42 5100, extensión 5086, o enviando un correo electrónico a la cuenta policí[email protected].

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Mundial para los ricos

"Un mexicano con ingresos de salario mínimo que quisiera comprar ese boleto de reventa de más de...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Las chicas que no ven el mar

"Me despedí, con un abrazo, de cada una de ellas. Con esos abrazos quisiera traerlas conmigo a...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

"Ley Silla"

"Es una Ley que no sólo suena bien, sino que parece necesaria en trabajos que implican decenas...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La hermanastra fea, la belleza inesperada

"La hermanastra fea ha logrado todo lo que el género de terror anhela y que por desgracia...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

+ Sección

Galileo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
1

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
2

#Anuario2025 ¬ Golpes, groserías y amenazas: “Alito” acelera la decadencia del PRI

Con motivo de las fiestas decembrinas, se inauguró el Festival "Luces de Invierno 2025-2026", el cual llenará de colores y música el Zócalo de la CdMx.
3

FOTOS ¬ CdMx inaugura Festival "Luces de Invierno" para celebrar Navidad y Año Nuevo

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
4

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras que vendían litros incompletos de combustible.
5

Profeco presenta 43 denuncias contra gasolineras ante FGR; vendían litros incompletos

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
6

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

Consulado de México advierte a migrantes en EU sobre riesgo de detenciones masivas.
7

El rechazo a las deportaciones de Trump crece incluso entre republicanos y blancos

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump
8

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, según datos del Banco Mundial (BM), México por primera vez tiene más personas en la clase media que en la pobreza.
9

Por primera vez en México hay más clase media (39.6%) que pobres (21.7%), destaca CSP

Imágenes de campesinos, en varios se captó a Ruben Jaramillo
10

CLOSE UP ¬ El Estado nunca se disculpó por matar a Jaramillo y a su esposa embarazada

La Fiscalía General de Estado (FGE) de Oaxaca informó que gracias a trabajos de inteligencia de la "Operación Sable", se logró desmantelar una red de huachicol.
11

La Fiscalía de Oaxaca desarticula red de huachicol; tenía vínculos con el CJNG, acusa

12

"La Piruja", cabecilla de una facción armada de La Mayiza, cae en Baja California

Navidades en México 2025
13

"Navidades en México" en el Castillo de Chapultepec, una noche de magia y tradición

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".
14

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

15

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

DATOS ¬ Los ricos globales son más y más ricos. La desigualdad pegó a México, también

La Policía Cibernética de la SSC-CdMX emitió una alerta para que la ciudadanía tome precauciones al compartir su ubicación en tiempo real a través de apps.
2

¿Compartirás tu ubicación en tiempo real? SSC-CdMx da tips para no ponerte en riesgo

Con motivo de las fiestas decembrinas, se inauguró el Festival "Luces de Invierno 2025-2026", el cual llenará de colores y música el Zócalo de la CdMx.
3

FOTOS ¬ CdMx inaugura Festival "Luces de Invierno" para celebrar Navidad y Año Nuevo

La Fiscalía General de Estado (FGE) de Oaxaca informó que gracias a trabajos de inteligencia de la "Operación Sable", se logró desmantelar una red de huachicol.
4

La Fiscalía de Oaxaca desarticula red de huachicol; tenía vínculos con el CJNG, acusa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras que vendían litros incompletos de combustible.
5

Profeco presenta 43 denuncias contra gasolineras ante FGR; vendían litros incompletos

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".
6

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Navidades en México 2025
7

"Navidades en México" en el Castillo de Chapultepec, una noche de magia y tradición

8

Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Querétaro; proyecto registra avance del 8%

9

"La Piruja", cabecilla de una facción armada de La Mayiza, cae en Baja California

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio
10

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

11

¡No caigas en fraudes esta temporada navideña! La SSPC te dice cómo en esta guía

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump
12

Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump