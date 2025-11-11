¡Mejora tu ciberseguridad! La SSPC da recomendaciones para navegar seguro en Internet

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 4:09 pm

Con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda navegar de forma segura en Internet, la SSPC emitió recomendaciones para mejorar la ciberseguridad.

La SSPC advirtió que quienes están más expuestos a ser víctimas de ciberdelitos son las personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y quienes tienen acceso limitado a la alfabetización digital.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Con el objetivo de garantizar que toda la ciudadanía pueda navegar de forma segura en Internet, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de recomendaciones y buenas prácticas para mejorar la ciberseguridad.

La dependencia advirtió que hay algunos sectores de la población que están más expuestos a ser víctimas de ciberdelitos, como son las personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y quienes tienen acceso limitado a la alfabetización digital (es decir, que no saben cómo utilizar dispositivos electrónicos).

Algunos de los riesgos a los que pueden exponerse son: robo de identidad o datos bancarios, fraudes electrónicos, estafas con sitios web falsos, acoso en línea o pérdida de acceso a servicios esenciales, entre otros.

Para construir un entorno digital más seguro para todas las personas, la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC dio las siguientes recomendaciones para mejorar la ciberseguridad:

  • Establecer contraseñas seguras que contengan al menos ocho caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas números y símbolos. Es recomendable evitar incluir datos personales y cambiarlas frecuentemente.
  • Activar la verificación en dos pasos en aplicaciones y plataformas; esta medida de seguridad exige que el usuario autentifique su identidad en un dispositivo diferente.
  • Mantener el software de los dispositivos actualizados para garantizar su correcto funcionamiento.
  • Instalar un antivirus con firewall en todos los dispositivos, ya que esto permite eliminar el software malicioso y bloquear el acceso no autorizado.
  • No abrir enlaces o descargar archivos desconocidos, especialmente los que se encuentran en redes sociales.
  • Conectarse a Internet usando sólo redes de Wi-Fi que sean seguras, por lo que es recomendable evitar las redes públicas.
  • Configurar los permisos de aplicaciones para conceder sólo los privilegios indispensables para su funcionamiento, limitando el acceso a información sensible o sistemas críticos.
  • Activar los controles parentales en dispositivos o cuentas de redes sociales que sean utilizadas por menores de edad, ya que esto permite restringir el acceso a contenido inapropiado y limitar el tiempo de conexión.

