La Policía Cibernética de CdMx alerta por peligrosos retos virales. Esto debes saber

Los retos virales que circulan en redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube pueden poner en riesgo la vida de menores o exponerlos a ser víctimas de ciberdelitos, advirtió la Policía Cibernética de la CdMx.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó que en redes sociales circulan varios retos virales que son populares entre niñas, niños y adolescentes, los cuales pueden poner en riesgo su vida, además de exponerlos a ser víctimas de ciberdelitos.

De acuerdo con autoridades capitalinas, en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube se difunden estos peligrosos desafíos, como el "Tide Pod Challenge", que reta a personas a morder una cápsula de detergente, o el "Blackout Challenge", en el que jóvenes deben asfixiarse o aguantar la respiración hasta desmayarse.

Cumplir estos retos puede llevar a que menores cometan acciones peligrosas como autolesiones, cometer actos ilegales o a poner en riesgo su vida; además, algunos ciberdelincuentes pueden aprovechar para propagar malware, robar información personal o incluso identificar a víctimas que puedan manipular emocionalmente.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | Derivado de las actividades de monitoreo realizadas por personal de la Unidad de #PolicíaCibernética de la #SSC se detectó una serie de retos virales en las plataformas digitales que se han vuelto populares entre niñas, niños y adolescentes, los… pic.twitter.com/J2mzCKETE0 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 18, 2025

De acuerdo con las autoridades, algunas de las razones que motivan a las y los menores a participar en dichos desafíos son: la necesidad de pertenencia, validación social a través de los “me gusta” y seguidores, así como la presión de grupo.

¿Qué recomendaciones da la Policía Cibernética?

Para evitar que las niñas, niños y adolescentes puedan arriesgar su vida o ser víctimas de ciberdelitos por cumplir alguno de los retos virales que circulan en redes sociales, la Policía Cibernética de la CdMx emitió las siguientes recomendaciones: