¿Qué es el "Juice Jacking"? La Policía Cibernética alerta sobre este delito digital

Los ciberdelitos cada vez son más frecuentes en México. Ahora las autoridades alertan de una nueva modalidad de extracción ilegal de datos personales: el "Juice Jacking".

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- ¿Sueles usar puertos USB en espacios públicos para cargar tus dispositivos electrónicos? Si es así, debes tener cuidado, pues se ha dado a conocer una nueva modalidad de ciberdelito conocida como "Juice Jacking", la cual se realiza mediante dichos puertos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), a través de su Policía Cibernética, informaron sobre este tipo de amenaza digital que puede poner en peligro la información de las personas. ¿Cómo? Aquí te explicamos en qué consiste y qué puedes hacer para evitarlo.

¿Qué es el Juice Jacking?

De acuerdo con las autoridades, este tipo de delito cibernético se presenta cuando los delincuentes manipulan estaciones de carga públicas, como puertos USB disponibles en aeropuertos, centros comerciales o estaciones de transporte.

La Policía Cibernética de la SSC-CdMx indicó que quienes llevan a cabo esta actividad pueden llegar a instalar malware o extraer información personal de los dispositivos que se conectan a dichas estaciones, sin las y los usuarios se den cuenta de lo que ocurre.

¿Cómo evitar ser víctima?

Para evitar que la ciudadanía sea víctima de este ciberdelito, la autoridad capitalina compartió las siguientes recomendaciones:

Usar cargadores propios: Siempre lleva tu cargador original y conéctalo directamente a una toma de corriente, evita puertos USB públicos.

Adquiere un bloqueador de datos USB: Utiliza dispositivos que permitan cargar el equipo sin permitir la transferencia de datos.

Activa el modo carga: Configura tu dispositivo para que sólo permita la carga o bloquee la transferencia de datos al conectarse a un puerto USB desconocido.

Mantén el software actualizado: Asegúrate de tener las últimas actualizaciones del sistema y de seguridad para prevenir vulnerabilidades.

Protege tus datos: Habilita el cifrado en tu dispositivo móvil para proteger tu información personal en caso de ser comprometida

La Policía Cibernética también puso a disposición de la ciudadanía los siguientes contactos para cualquier duda, orientación o denuncia: