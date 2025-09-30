¿Compartes tu ubicación en tiempo real? ¡Cuidado! Puedes ser víctima de ciberdelitos

Compartir ubicaciones en tiempo real a través de las redes sociales conlleva riesgos que muchas veces no tomamos en cuenta; la Policía Cibernética proporciona consejos para que seas cauteloso y evites ser víctima de delitos de índole digital.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- Si usas con frecuencia las redes sociales, seguramente sabes que es posible compartir tu ubicación en tiempo real a través de algunas, como es el caso de Instagram. Si bien dicha acción pareciera inofensiva, lo cierto es que podría llegar a ser contraproducente.

La Unidad de Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), alertó a los usuarios de la red sobre los riesgos de compartir la ubicación en tiempo real a través de una red social, ya que esto puede ser aprovechado por algunas personas para cometer ciberdelitos

¿Qué informó la dependencia y cómo se puede evitar que esto ocurra? A continuación, lo explicamos.

¿Qué riesgos se corren al compartir tu ubicación?

A través de un comunicado, la Policía Cibernética informó que algunos de los peligros que conlleva el compartir una ubicación en tiempo real en redes sociales son los siguientes:

Ciberacoso. Personas malintencionadas podrían utilizar esta información para acosar, intimidar o vigilar a los usuarios.

Robo a casa habitación. Publicar la ubicación en tiempo real puede alertar a delincuentes sobre la ausencia de alguien en su domicilio.

Mal uso de tus datos personales. Al otorgar acceso a la ubicación, se exponen datos sensibles que pueden ser utilizados con fines comerciales

Ciberataques. Compartir ubicación en tiempo real podría facilitar que ciberdelincuentes exploten vulnerabilidades en la aplicación, accedan a los dispositivos, roben información personal o incluso controlen cuentas de forma remota.

Consejos para tomar en cuenta

La Policía Cibernética comparte los siguientes consejos para tu cuidado:

Desactiva el GPS cuando no sea necesario: Mantener desactivado el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) cuando no se utiliza ayuda a evitar que la ubicación se comparta de forma continua y sin control.

Revisa y gestiona los permisos de las aplicaciones: Verifica qué aplicaciones tienen acceso a tu ubicación y limita estos permisos únicamente a aquellas que lo requieran estrictamente para su funcionamiento.

Aprovecha las funciones de privacidad de las redes sociales: las plataformas permiten configurar quién puede ver tu ubicación, mediante opciones como "Mejores amigos" o "Personas específicas", trata de utilizarlas para mantener el control sobre quién accede a esta información.

Desactiva el acceso a la ubicación: si prefieres no compartir tu ubicación en absoluto, puedes desactivar esta función desde la configuración de tu dispositivo.

La dependencia recuerda que las personas tenemos derecho a la privacidad y que cada dato personal que podamos tener en nuestros dispositivos o redes sociales tiene un valor personal intransferible.

La Policía Cibernética exhorta a la ciudadanía a tener estas precauciones. Además, proporciona sus contactos oficiales para resolver cualquier duda, solicitar consulta u orientación o denunciar actividad sospechosa en el ciberespacio.

Puedes contactar a esta dependencia través del teléfono 55 5242 5100 extensión 5086, o enviando un correo electrónico a la cuenta [email protected]., en la aplicación Mi Policía o en las cuentas de redes sociales oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.