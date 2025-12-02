¿Eres suscriptor de Netflix? La SSC-CdMx alerta por nueva forma de fraude a usuarios

Ciberdelincuentes emplean una nueva modalidad de fraudes para engañar a suscriptores de Netflix y robar su información personal o datos bancarios.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- Si estás suscrito a Netflix debes estar alerta, ya que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó por una nueva modalidad de fraudes que buscan engañar a suscriptores.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que gracias a las labores de vigilancia en la red logró identificar a ciberdelincuentes que envían correos electrónicos falsos a usuarios de dicha plataforma de streaming, con el propósito de robar sus datos personales y su información bancaria.

Según lo señalado por la SSC-CdMx, en dichos correos se reproducen de forma casi idéntica el logotipo, los colores y el lenguaje corporativo de la empresa, y en estos se informa falsamente a las y los usuarios que su suscripción venció o que hay un problema con la forma de pago.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC a través de la Unidad de #PolicíaCibernética, advierte sobre el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de la plataforma "Netflix", con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de los usuarios. Mediante las… pic.twitter.com/isYQ8V5iBW — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 1, 2025

En estos mensajes apócrifos invitan a las personas a hacer clic en un enlace para “actualizar sus datos” o “evitar la suspensión del servicio”; sin embargo, dicha liga lleva a las víctimas a un sitio falso en el que se les solicita ingresar su dirección de correo electrónico, contraseña y datos bancarios.

Los datos obtenidos de los suscriptores de Netflix que son víctimas de este engaño es utilizada por los ciberdelincuentes para cometer fraudes financieros o acceder a cuentas personales. Este tipo de ataque cibernético es conocido como phishing y es una de las prácticas más comunes para robar información.

¿Cómo evitar caer en este fraude?

Para que las y los suscriptores de Netflix no sean víctimas de esta nueva modalidad de fraudes por correo electrónico, la Policía Cibernética de la SSC-CdMx emitió las siguientes recomendaciones:

Antes de ingresar datos personales, verificar que la dirección del sitio web inicie con “https://” y no contenga errores ortográficos.

No dar clic en enlaces incluidos en correos, mensajes o publicaciones de remitentes desconocidos.

Usar contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta, de preferencia que combinen letras, números y símbolos.

Activar la autenticación de dos factores para mayor protección.

Mantener los dispositivos y aplicaciones actualizados para reducir vulnerabilidades.

Instalar un antivirus que detecte y bloquee sitios maliciosos.

No confiar en correos con promociones o advertencias de urgencia; recuerda que Netflix no solicita datos personales por este medio.

Revisar frecuentemente tus movimientos bancarios y reportar de inmediato cualquier cargo sospechoso.