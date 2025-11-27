¡Cuida tu dinero! La SSPC da consejos para evitar fraudes en cajeros automáticos

Redacción/SinEmbargo

27/11/2025 - 5:49 pm

La SSPC recomienda prestar atención a las siguientes pautas que te ayudarán a obtener tu dinero de manera segura para evitar ser víctima de robo o fraude.

La SSPC advirtió que en los cierres de año se incrementa la actividad en cajeros automáticos, por lo que la ciudadanía debe más precavida para evitar fraudes o robos a sus pertenencias. 

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de algún fraude o robo en cajeros automáticos que debes tomar en cuenta cuando acudas a retirar efectivo a alguno de estos dispositivos bancarios.

A través de un comunicado la SSPC exhortó a los usuarios a prestar atención a unas serie de puntos para retirar su dinero de manera segura sin correr riesgos que pongan en entredicho su seguridad y/o la de sus pertenencias.

¿Cuáles son las modalidades de fraude en los cajeros?

La dependencia alertó por algunas de las formasen las que los delincuentes realizan fraudes en cajeros automáticos se encuentran:

  • Utilización de dispositivos externos para clonar tarjetas.
  • Colocación de cámaras ocultas para registrar datos personales de las y los usuarios.
  • Colocación de trampas físicas de tarjetas o efectivo.
  • Uso de lectores falsos.
  • Paneles o carcasas falsas.

¿Qué recomienda la SSPC para evitar fraudes en cajeros?

La institución federal enlistó una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de este delito:

  1. Evitar usar cajeros automáticos en lugares solitarios y con poca iluminación.
  2. Antes de iniciar la operación, realizar una inspección general del cajero y verificar que el dispensador y la ranura para la tarjeta estén libres de objetos extraños. Si se detecta algo inusual, evitar utilizarlo.
  3. Cubrir el teclado al ingresar el NIP y rechazar cualquier ofrecimiento de ayuda por parte de desconocidos.
  4. Si el cajero presenta fallas, retiene la tarjeta o no entrega el efectivo, comunicarse de inmediato a los números de atención del banco.
  5. Revisar el saldo y movimientos con frecuencia para asegurarse de que no existan cargos no reconocidos.
  6. Cambiar el NIP con regularidad y evitar utilizar combinaciones obvias o fáciles de adivinar.
  7. No compartir el NIP ni los datos de tu tarjeta por teléfono, correo electrónico o mensajes.
  8. Reportar inmediatamente cualquier irregularidad al banco.

La Secretaría agregó que si las o los usuarios requieren orientación o información, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía para ampliar su conocimiento relativo a la ciberseguridad y el uso de las tecnologías de la información a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

La SSPC recomienda prestar atención a las siguientes pautas que te ayudarán a obtener tu dinero de manera segura para evitar ser víctima de robo o fraude.
La SSPC emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de fraude. Foto: Luis Carbayo, Cuartoscuo

A través de esta Ciberguía, las y los ciudadanos pueden acceder a diferentes herramientas para facilitar la comprensión de conceptos relacionados a la ciberseguridad. Además, ofrece orientación para evitar ser víctimas de los delincuentes y se proporcionan los datos de contacto para reportar ciberdelitos.

La SSPC subrayó la importancia del uso de las tecnologías de la información y comunicación hoy en día. Sostiene que estas son de suma importancia para el desarrollo de las actividades diarias de la sociedad en general.

Sin embargo, advirtió que la "facilidad que nos proporciona el ciberespacio, también trae consigo riesgos que, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta pueden ocasionar daños, tanto en el trabajo como en la vida personal e incluso en la economía".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

