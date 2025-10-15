¿Buscas invertir? ¡Mucho ojo! La Policía Cibernética halla apps y plataformas falsas

Si eres un internauta y buscas invertir, ten cuidado y fíjate bien dónde lo haces porque puedes ser víctima de fraudes digitales que anuncian rendimientos que suenan demasiado buenos para ser verdad.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- La Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó ayer sobre el aumento de aplicaciones y plataformas falsas de inversión, por lo que recomendó una serie de acciones de prevención. Aquí te advertimos cómo puedes evitar ser víctima de esta modalidad de fraude.

¿Cómo operan y qué "prometen" estas plataformas?

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, antes Twitter, la Policía Cibernética advirtió sobre el crecimiento de este fenómeno al encontrar aplicaciones y sitios web que prometen altos rendimientos con una mínima inversión, pero que en realidad resultan ser fraudes digitales.

Estas aplicaciones operan bajo una apariencia profesional al imitar plataformas reales y utilizan estrategias de engaño para defraudar a los usuarios. Como parte de su modus operandi, las plataformas falsas utilizan publicidad engañosa y suplantan identidades de manera que el usuario caiga en este fraude sin sospecharlo.

Esta modalidad de fraude digital promete inversiones seguras y rápidas en criptomonedas, divisas o bienes raíces, de manera que recuperes tu inversión con un plus de ganancia en poco tiempo. La Policía Cibernética indicó que una vez que alguien es víctima de este fraude, resulta muy difícil recuperar el dinero invertido.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética advierte sobre el aumento de aplicaciones y plataformas falsas de inversión, que operan bajo una apariencia profesional y utilizan estrategias de publicidad engañosa para defraudar a los usuarios. 💵💰💳 Si una inversión suena… pic.twitter.com/BHKsNfEgRv — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 14, 2025

¿Cómo evitar ser víctima de este ciberdelito?

La dependencia capitalina proporcionó las siguientes recomendaciones para evitar que pierdas tu dinero:

Investiga antes de invertir. Verifica si la plataforma está registrada y regulada.

Desconfía de promesas exageradas. Nadie te garantiza alto rendimientos sin riesgo.

Consulta opiniones reales. Busca reseñas en fuentes confiables.

Cuida tu información personal y financiera.

Evita decisiones impulsivas o con presión.

No envíes dinero a cuentas personales ni uses medios no regulados.

Denuncia sitios o anuncios sospechosos.

Cuida tu patrimonio y toma decisiones informadas al momento de invertir. La mejor defensa es la prevención.

Si fuiste víctima o sospechas de alguna de estas plataformas, la SSC te exhorta a denunciarlo y evitar la impunidad de estos ciberdelitos. Para ello, proporciona los siguientes contactos oficiales:

Tel: 55 5242 5100 ext. 5086

Mail: [email protected]

