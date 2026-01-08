El Inegi actualiza el valor de la UMA. Checa cómo quedó y a partir de cuándo aplica

La actualización de la UMA para 2026 se realizó con base en la inflación registrada en diciembre de 2025.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este jueves que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tendrá un incremento de 3.69 por ciento en 2026, en línea con la inflación registrada al cierre de 2025, y que entrará en vigor a partir del 1 de febrero próximo.

La presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, confirmó la actualización a través de sus redes sociales, donde señaló que ya fueron publicados los valores oficiales de la UMA que se aplicarán durante el año, conforme al marco legal vigente.

También, publicamos los valores de la Unidad de Medida y Actualización #UMA que entrarán en vigor a partir del 1° de febrero de 2026.



En comparación con 2025, la variación de la UMA es de 3.69%.



Aquí pueden consultar el #comunicado de prensa: https://t.co/YwwH1s3rgn pic.twitter.com/gqTcMUe1zV — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) January 8, 2026

Con la actualización, el valor diario de la UMA será de 117.31 pesos, el mensual de tres mil 566.22 pesos y el anual de 42 mil 794.64 pesos, de acuerdo con el comunicado.

El Inegi explicó que la actualización anual de la UMA se realiza con base en la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrada en diciembre de 2025, la cual fue de 3.69 por ciento, con el objetivo de que esta referencia económica se mantenga alineada con la evolución de los precios en el país.

El #INEGI da a conocer los nuevos valores de la #UMA, que tendrán vigencia a partir del 1 de febrero de 2026: ▪️Diario: 117.31 pesos mexicanos

▪️Mensual: 3,566.22 pesos mexicanos

▪️Anual: 42,794.64 pesos mexicanos 📄 Consulta el comunicado de prensa: https://t.co/o7EMpBWlyW pic.twitter.com/vbQBjvfESV — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 8, 2026

¿Para qué sirve la UMA?

La UMA es utilizada como unidad de cuenta para determinar el monto de multas, sanciones, créditos, pagos de derechos, y otras obligaciones previstas en leyes federales y estatales, así como en diversas disposiciones jurídicas, por lo que su actualización impacta en distintos trámites y obligaciones económicas.

Desde 2016, la UMA sustituyó al salario mínimo como referencia para el cálculo de sanciones y pagos, con el fin de evitar que los incrementos al salario mínimo afectaran automáticamente el monto de multas y obligaciones legales.

El cálculo y publicación del valor de la UMA es una atribución exclusiva del Inegi y se encuentra respaldado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por disposiciones legales en materia de desindexación del salario mínimo.