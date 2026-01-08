La inflación anual en México se modera en diciembre de 2025: cierra el año en 3.69 %

Los productos que más subieron en diciembre fueron transporte aéreo, loncherías, torterías, tomate verde y vivienda, mientras que el huevo y el pollo bajaron de precio.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- La inflación en México cerró diciembre de 2025 en 3.69 por ciento anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que confirma una moderación frente al 4.21 por ciento registrado un año antes.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.28 por ciento mensual, menor al 0.38 por ciento que se registró un año antes, alcanzando un nivel de 143.042 puntos.

En redes sociales, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, publicó que en diciembre de 2025 la inflación general anual y compartió las variaciones por componente.

Buenos días. Hoy publicamos los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC. En diciembre 2025, la #inflación general anual fue de 3.69%. Por componente, la inflación anual fue: 🔹 4.33% Subyacente 🔹 1.61% No Subyacente (1/2) pic.twitter.com/e5GZdGjQMl — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) January 8, 2026

El índice subyacente avanzó 0.41 por ciento en el mes y 4.33 por ciento anual, con mayores presiones en servicios (0.48 por ciento) frente a mercancías (0.33 por ciento).

En contraste, el componente no subyacente cayó 0.16 por ciento mensual y se ubicó en 1.61 por ciento anual, gracias a la baja en productos agropecuarios (0.66 por ciento), mientras que energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno subieron 0.24 por ciento.

Entre los productos que más subieron de precio estuvieron el transporte aéreo (19.89 por ciento), el tomate verde (27.01 por ciento), las loncherías y taquerías (0.83 por ciento) y la vivienda propia (0.18 por ciento). En contraste, el huevo (4.11 por ciento) y el pollo (1.30 por ciento) se moderaron y ayudaron a contener la inflación en los hogares.

En diciembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 143.042 y representó un aumento de 0.28% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.69%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.33%… pic.twitter.com/hGq837ggZS — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 8, 2026

La baja en la inflación ocurre mientras el Banco de México (Banxico) redujo en diciembre la tasa de interés en 25 puntos base, para dejarla en siete por ciento, con lo que sumó 13 recortes desde 2024.

No obstante, el ajuste fue interpretado como una señal de que podría pausar el ciclo de bajas, debido a que la inflación subyacente sigue por encima del objetivo de tres por ciento.

El Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo registró un aumento de 0.16 por ciento mensual y 3.75 por ciento anual en diciembre de 2025. Los mayores incrementos se observaron en restaurantes y alojamiento (7.35 por ciento), servicios educativos (5.81 por ciento) y salud (5.02 por ciento).