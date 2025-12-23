Inflación anual cae a 3.72% en primera quincena de diciembre. ¿Qué subió de precio?

Redacción/SinEmbargo

23/12/2025 - 9:37 am

La inflación general anual en México se desaceleró a 3.72 por ciento en la primera quincena de diciembre de 2025, informó la mañana de este martes el Inegi.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la caída de la inflación en el país, ya que la segunda quincena de noviembre llegó a 3.99 por ciento y la primera de diciembre se ralentizó a 3.72 por ciento.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La inflación general anual en México se desaceleró a 3.72 por ciento en la primera quincena de diciembre de 2025, con lo que se interrumpió la tendencia al alza que había mostrado en las últimas dos quincenas, informó la mañana de este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En un comunicado, detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 143.057 durante los primeros 15 días de este mes, es decir, aumentó 0.17 por ciento respecto a la quincena anterior.

"Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.72 por ciento. En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.42 por ciento y la anual, de 4.44 por ciento", apuntó el organismo.

De acuerdo con el reporte más reciente sobre la inflación, el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.31 por ciento a tasa quincenal.

"A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.13 por ciento y los de servicios, 0.47 por ciento", precisó el Inegi.

Por otra parte, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.30 por ciento a tasa quincenal. Dentro de éste, los precios de frutas y verduras cayeron 1.54 por ciento, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno ascendieron 0.21 por ciento.

En la primera quincena de diciembre de 2025, los índices subyacente y no subyacente tuvieron un crecimiento anual de 4.34 y de 1.71 por ciento, respectivamente. "En la misma quincena del año anterior, la variación anual fue de 3.62 y de 7.00 por ciento, en ese orden", añadió el Instituto.

En tanto, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) presentó un aumento quincenal de 0.05 y de 3.87 por ciento a tasa anual durante la primera mitad de diciembre de este año. En el mismo periodo de 2024 ascendió 0.33 y 4.11 por ciento, en ese orden.

¿Qué subió de precio?

  • Transporte aéreo
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías
  • Servicios turísticos en paquete
  • Tomate verde

¿Qué bajó de precio?

  • Jitomate
  • Huevo
  • Pollo
  • Calabacita

¿Qué es el INPC?

Según el Inegi, "el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo".

