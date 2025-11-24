La inflación crece durante la primera quincena de noviembre; se ubica en 3.61%: Inegi

Los productos y servicios que más impactaron en el incremento de la inflación en la primera quincena de noviembre fueron las tarifas de energía eléctrica, el costo del pasaje en el transporte público, así como los precios en restaurantes y otros comercios de alimentos, informó el Inegi.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este lunes que la inflación registró un incremento mayor a lo previsto durante la primera quincena de noviembre, principalmente provocado por el aumento en el precio de algunos servicios y productos.

En un comunicado, la dependencia detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 142.470 en la primera quincena de noviembre, lo que representa un incremento de 0.47 por ciento respecto a la quincena anterior. Por lo anterior, la inflación para dicho periodo fue de 3.61 por ciento.

El Inegi detalló en su reporte que el índice de precios subyacente, el cual excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.04 por ciento a tasa quincenal; en este caso, los precios de los servicios subieron un 0.25 por ciento, mientras que los productos disminuyeron un 0.19 por ciento.

Por otra parte, el índice de precios no subyacentes creció 1.93 por ciento a tasa quincenal; esto fue causado por el aumento en el precio de frutas y verduras de 1.34 por ciento, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno subieron 2.92 por ciento.

En la primera quincena de noviembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 142.470 y representó un aumento de 0.47% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.61%. Por componente, la inflación…

¿Qué productos y servicios subieron o bajaron de precio?

De acuerdo con un reporte publicado por el Inegi, la inflación registró un crecimiento durante la primera quincena de noviembre debido a la variación, al alza y a la baja, de distintos servicios y productos; los que más incrementaron de precio fueron:

Tarifas de energía eléctrica.

Costo del pasaje en transporte público.

Loncherías.

Fondas.

Torterías.

Taquerías.

Servicios profesionales.

Por otra parte, los productos que registraron una variación a la baja en sus precios fueron: