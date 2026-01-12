El presidente de la Fed afronta investigación federal; denuncia intimidación de Trump

A pesar de la pesquisa, Jerome Powell confió en que la última táctica del gobierno de Donald Trump no llevará a su salida del banco central.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 12 de enero (SinEmbargo).- El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dijo ayer que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

“La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fijó las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del Presidente”, declaró Powell.

“Esto se trata de si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria será dirigida por presión política o intimidación”.

De tal modo, Powell aseguró que tanto su testimonio como la renovación de la sede de la Fed son “pretextos”, y que la amenaza de cargos penales es consecuencia de que el banco central haya actuado según sus evaluaciones económicas “en lugar de seguir las preferencias del Presidente”.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

Cabe recordar que Trump y sus aliados han criticado repetidamente a Powell durante el último año por no recortar las tasas de interés según las preferencias del Presidente.

La Fed, en la segunda mitad del año pasado, bajó las tasas tres veces seguidas, aunque recientemente los funcionarios han dicho que es poco probable que las reduzcan de nuevo por un tiempo.

“El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal (Fed) citaciones de un gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el comité bancario del Senado el pasado junio“, apuntó Powell en un comunicado y un video.

“El testimonio se refería en parte a un proyecto de varios años para renovar los edificios de oficinas históricos” de la Fed, agregó el responsable del banco central, que se desmarcó del tono prudente al que acostumbra en sus discursos, y denunció ser víctima de “intimidación” del gobierno.

Powell consideró que se trata de una “acción sin precedentes que debería ser vista en el contexto más amplio de las amenazas y actual presión de la administración” Trump, y reafirmó su compromiso de cumplir su deber “sin miedo o favores políticos”.

El Presidente, en sus pretensiones de ejercer más control sobre la institución encargada de la estabilidad de precios y el máximo empleo en Estados Unidos, ha intentado despedir a Lisa Cook, una Gobernadora del banco, acusando de fraude hipotecario.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.