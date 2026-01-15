ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

El asesinato de Carlos Manzo no sólo expuso la violencia del crimen organizado, sino una cadena de advertencias ignoradas, filtraciones internas y presuntas complicidades.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Juan Manzo, subsecretario del Gobierno de Michoacán, aseguró que el Coronel José Manuel Jiménez, quien era el jefe de escoltas de su hermano, Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre, le confió que desde un mes antes existía información sobre un atentado en contra del Presidente Municipal de Uruapan.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Juan Manzo destacó la urgencia de la detención del coronel José Manuel Jiménez para que declare ante las autoridades sobre esta situación.

"Urge la detención del Coronel José Manuel Jiménez, quien era el jefe de escoltas de Carlos Manzo y quien también, dicho por él, sabía o tenía información de que habían querido atentar con Carlos Manzo desde un mes antes. Entonces, yo creo que es información muy relevante, muy importante, la que también urge que se presente a declarar y no debe de haber omisión ni del lado del movimiento del sombrero, ni del lado del Movimiento de Regeneración Nacional".

El funcionario indicó que la ejecución no puede analizarse de manera aislada, sino junto con el dispositivo de seguridad que se montó y los avisos previos que habrían sido ignorados.

"Desde luego que todo eso nos genera sospecha. Una es la ejecución, otra la manera como se generó el dispositivo de seguridad, la parte de Samuel García que también ya tenía conocimiento desde un mes antes, estaba siendo infiltrado con la planeación y se me viene a la mente este comentario que él me realizó a mí de que desde un mes antes ellos tenían conocimiento de que pudiera haber un hecho como este".

"Hubo filtración del Gobierno municipal"

Juan Manzo reconoció que la Fiscalía del Estado, con el apoyo de la Secretaría de Protección Ciudadana del Gobierno de México, ha realizado un trabajo relevante al desarticular a la célula criminal responsable del homicidio. Las detenciones, dijo, han permitido confirmar que el crimen fue ejecutado por un grupo del crimen organizado plenamente identificado.

Desde las primeras capturas, se tuvo claridad de que hubo una filtración desde el propio Gobierno municipal. “Se supo que había una persona del grupo de funcionarios que había filtrado información a los autores materiales”, explicó Manzo.

Las investigaciones llevaron a la declaración de cerca de diez funcionarios de distintas áreas, hasta que se citó a declarar a la secretaria particular, Yesenia Méndez, y posteriormente, con mayores elementos de prueba, a Samuel García, director de Relaciones Públicas y Protocolo del ayuntamiento.

“Todos estamos muy atentos y pendientes de lo que suceda con esta investigación, porque queremos que se haga justicia lo más pronto posible”, señaló Juan Manzo, en un contexto político especialmente sensible tanto a nivel estatal como nacional.

El entrevistado advirtió que el siguiente paso clave será esclarecer la relación entre los detenidos y el Cártel Jalisco, organización que ha sido señalada como parte de la célula criminal involucrada. Más allá de filiaciones partidistas, dijo, lo relevante es determinar si existió un interés político detrás de la ejecución. “Solamente la detención y el seguimiento de esa línea de investigación nos va a llevar a eso”, apuntó.