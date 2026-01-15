ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

14/01/2026 - 9:00 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Exfuncionario de Carlos Manzo filtró datos por grapas de droga; lo vinculan a proceso

Exfuncionario detenido por homicidio de Manzo no era de nuestro movimiento: Grecia

La secretaria particular de Grecia es detenida por el asesinato de Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo no sólo expuso la violencia del crimen organizado, sino una cadena de advertencias ignoradas, filtraciones internas y presuntas complicidades.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Juan Manzo, subsecretario del Gobierno de Michoacán, aseguró que el Coronel José Manuel Jiménez, quien era el jefe de escoltas de su hermano, Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre, le confió que desde un mes antes existía información sobre un atentado en contra del Presidente Municipal de Uruapan.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Juan Manzo destacó la urgencia de la detención del coronel José Manuel Jiménez para que declare ante las autoridades sobre esta situación.

"Urge la detención del Coronel José Manuel Jiménez, quien era el jefe de escoltas de Carlos Manzo y quien también, dicho por él, sabía o tenía información de que habían querido atentar con Carlos Manzo desde un mes antes. Entonces, yo creo que es información muy relevante, muy importante, la que también urge que se presente a declarar y no debe de haber omisión ni del lado del movimiento del sombrero, ni del lado del Movimiento de Regeneración Nacional".

El funcionario indicó que la ejecución no puede analizarse de manera aislada, sino junto con el dispositivo de seguridad que se montó y los avisos previos que habrían sido ignorados.

"Desde luego que todo eso nos genera sospecha. Una es la ejecución, otra la manera como se generó el dispositivo de seguridad, la parte de Samuel García que también ya tenía conocimiento desde un mes antes, estaba siendo infiltrado con la planeación y se me viene a la mente este comentario que él me realizó a mí de que desde un mes antes ellos tenían conocimiento de que pudiera haber un hecho como este".

"Hubo filtración del Gobierno municipal"

Juan Manzo reconoció que la Fiscalía del Estado, con el apoyo de la Secretaría de Protección Ciudadana del Gobierno de México, ha realizado un trabajo relevante al desarticular a la célula criminal responsable del homicidio. Las detenciones, dijo, han permitido confirmar que el crimen fue ejecutado por un grupo del crimen organizado plenamente identificado.

Desde las primeras capturas, se tuvo claridad de que hubo una filtración desde el propio Gobierno municipal. “Se supo que había una persona del grupo de funcionarios que había filtrado información a los autores materiales”, explicó Manzo.

Un Juez de control ordenó la vinculación a proceso de Samuel "N" y Josué Eulogio "N", alias "El Viejito", por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Samuel "N" y "El Viejito" fueron procesados por el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Pedro Anza, Cuartoscuro

Las investigaciones llevaron a la declaración de cerca de diez funcionarios de distintas áreas, hasta que se citó a declarar a la secretaria particular, Yesenia Méndez, y posteriormente, con mayores elementos de prueba, a Samuel García, director de Relaciones Públicas y Protocolo del ayuntamiento.

“Todos estamos muy atentos y pendientes de lo que suceda con esta investigación, porque queremos que se haga justicia lo más pronto posible”, señaló Juan Manzo, en un contexto político especialmente sensible tanto a nivel estatal como nacional.

El entrevistado advirtió que el siguiente paso clave será esclarecer la relación entre los detenidos y el Cártel Jalisco, organización que ha sido señalada como parte de la célula criminal involucrada. Más allá de filiaciones partidistas, dijo, lo relevante es determinar si existió un interés político detrás de la ejecución. “Solamente la detención y el seguimiento de esa línea de investigación nos va a llevar a eso”, apuntó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

"El atraso en infraestructura para la distribución de energía y agua es criminal; está dejando a la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

"La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

+ Sección

Galileo

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
1

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

El trabajador que le gritó a Trump recibe miles de dólares en donativos
2

Obrero suspendido de Ford por gritarle a Trump recibe miles de dólares en donativos

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
3

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Hoy No Circula
4

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?
5

¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

La suspensión de trámites de visas para 75 países comenzará a partir de la próxima semana.
6

EU suspende visas para migrantes de 75 países; incluye a Colombia, Brasil, Cuba y más

China anunció el mayor superávit comercial del mundo en su historia. Una gigantesca ola de sus exportaciones inundaron los mercados durante el año pasado.
7

China se burla de Trump: su superávit 2025 alcanza niveles históricos y el de EU cae

El peso tuvo su mejor cierre en año y medio.
8

El peso toca nuevo mínimo de 18 meses ante el dólar por los ataques de Trump a Powell

Descarrilamiento del Tren Interocéanico.
9

DATOS ¬ Familias de misioneros demandan a 3 empresas por accidente del Interoceánico

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue liberado luego de su detención por presunta posesión de drogas.
10

El exrector de la UAC sale libre; su proceso por supuesta posesión de drogas continúa

Dinamarca anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para hallar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos (EU) sobre Groenlandia.
11

Dinamarca sale de la Casa Blanca sin acuerdo sobre Groenlandia; crea grupo de trabajo

El Presidente de EU, Donald Trump, afirmó este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
12

Trump habla con Delcy Rodríguez y la elogia: "es una persona estupenda", dice

La Fiscalía logró la imputación de 8 personas y el representante legal de la empresa por el incendio en una de las tiendas de autoservicio Waldo's de Hermosillo, Sonora.
13

La FGJ-Sonora imputa a 8 personas y a la tienda por incendio en Waldo's de Hermosillo

Miles de personas han denunciado llamadas que exigen trámites urgentes para hacer la supuesta vinculación de las líneas telefónicas.
14

¿Te llamaron para que vincules tu línea telefónica? Puede ser fraude, alerta la CRT

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, llegó a Beijing para una importante visita de Estado de tres días durante la cual se reunirá con el Presidente Xi.
15

Carney llega a Pekín. Canadá intenta abrazarse de China: EU se volvió menos confiable

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
1

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

La Fiscalía logró la imputación de 8 personas y el representante legal de la empresa por el incendio en una de las tiendas de autoservicio Waldo's de Hermosillo, Sonora.
2

La FGJ-Sonora imputa a 8 personas y a la tienda por incendio en Waldo's de Hermosillo

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue liberado luego de su detención por presunta posesión de drogas.
3

El exrector de la UAC sale libre; su proceso por supuesta posesión de drogas continúa

Hoy No Circula
4

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?
5

¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

El trabajador que le gritó a Trump recibe miles de dólares en donativos
6

Obrero suspendido de Ford por gritarle a Trump recibe miles de dólares en donativos

Descarrilamiento del Tren Interocéanico.
7

DATOS ¬ Familias de misioneros demandan a 3 empresas por accidente del Interoceánico

Raquel Buenrostro
8

Buenrostro: Anticorrupción investiga omisiones en descarrilamiento del Interoceánico

El Presidente de EU, Donald Trump, afirmó este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
9

Trump habla con Delcy Rodríguez y la elogia: "es una persona estupenda", dice

Abelina López, Alcaldesa de Acapulco
10

Corte ratifica amparo que frena investigación a Alcaldesa de Acapulco y su revocación

El peso tuvo su mejor cierre en año y medio.
11

El peso toca nuevo mínimo de 18 meses ante el dólar por los ataques de Trump a Powell

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió recomendaciones para prevenir fraudes conocidos como "montadeudas" durante la cuesta de enero.
12

La SSPC alerta por "montadeudas" en cuesta de enero. Aquí te dice cómo evitar fraudes