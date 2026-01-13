Exfuncionario detenido por homicidio de Manzo no era de nuestro movimiento: Grecia

Redacción/SinEmbargo

12/01/2026 - 6:57 pm

La Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmó que Samuel "N" no pertenecía al Movimiento del Sombrero y señaló que su caso será resuelto por autoridades.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, afirmó que Samuel "N", exfuncionario del Ayuntamiento, no formaba parte del denominado Movimiento del Sombrero, tras su detención por presunta implicación en el homicidio del exalcalde.

Durante una conferencia de prensa, la Alcaldesa señaló que el movimiento político que encabezó junto a su esposo Carlos Manzo se rige por principios de lealtad, por lo que deslindó a dicha organización de cualquier vínculo con el exservidor público.

Quiroz explicó que Samuel "N" se integró al Ayuntamiento una vez concluido el proceso electoral y cuando Carlos Manzo ya se desempeñaba como Presidente Municipal, pues no participó en la conformación ni en las actividades iniciales del movimiento.

"Él no inicia con nosotros cuando salimos a la calle con el presidente Carlos Manzo. Él llega al movimiento o, en este caso, no al movimiento, sino al ayuntamiento a trabajar con el presidente municipal una vez ya que se gana", aseguró.

Grecia Quiroz, Alcaldesa de Uruapan. Foto: Cuartoscuro

La Edil reiteró que su administración mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que contravenga la ley o afecte la confianza de la ciudadanía. Con ello, indicó que el desempeño laboral previo de Samuel "N" no modifica el curso de las investigaciones ni el deslinde institucional realizado por el Ayuntamiento de Uruapan.

Asimismo, Quiroz subrayó que corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales determinar las responsabilidades legales del exfuncionario conforme a las investigaciones en curso.

Las declaraciones se producen luego de que autoridades federales informaran sobre la detención de Samuel "N", señalado por presuntamente proporcionar información logística relacionada con el homicidio del exalcalde Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

"Derivado de las investigaciones de gabinete y el análisis de telefonía, se tuvo conocimiento que Samuel 'N', el día de los hechos, le informó a Josué Elogio 'N' los detalles del itinerario de Carlos Manzo, así como los movimientos que realizaba, en el marco de las actividades por la celebración del evento 'Festival de las Velas'", indicó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario detalló que Samuel "N" se desempeñaba como "director de Relaciones Públicas y de Protocolo", además de había mantenido comunicación con Ramiro "N", otro de los involucrados en el caso. Por su parte, Josué Elogio "N", detenido el 9 de enero, era taxista.

"Tanto a Samuel 'N' como a Josué Elogio 'N' se les cumplimentaron órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía de Michoacán por homicidio calificado y lesiones calificadas", apuntó Harfuch.

El Secretario de Seguridad afirmó que el Gobierno de México mantiene su compromiso en llegar a la verdad y esclarecer el caso, por lo que seguirán las averiguaciones por parte de las autoridades involucradas.

Asimismo, destacó los avances que se han logrado en materia de seguridad en territorio michoacano tras la implementación del Plan Michoacán.d

