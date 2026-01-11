Caen colaborador de Manzo y taxista. La secretaria de Quiroz “sólo fue entrevistada”

Como resultado de operativos que se llevaron a cabo el 8 y 9 de enero, dos personas identificadas como Samuel "N" y Elogio "N" fueron detenidas en Uruapan, Michoacán, por su participación en el asesinato de Carlos Manzo.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre dos nuevas detenciones relacionadas al caso de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025. Por su parte, la Fiscalía General del estado (FGE) aclaró que la detención de Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual Alcaldesa de Uruapan, sólo fue con motivo de una entrevista.

En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad reveló que, como resultados de labores de investigación, se logró la captura de Samuel "N" y Josué Elogio "N", alias "Viejito", luego de operativos que se llevaron a cabo en Uruapan los días 8 y 9 de enero.

"Derivado de las investigaciones de gabinete y el análisis de telefonía, se tuvo conocimiento que Samuel 'N', el día de los hechos, le informó a Josué Elogio 'N' los detalles del itinerario de Carlos Manzo, así como los movimientos que realizaba, en el marco de las actividades por la celebración del evento 'Festival de las Velas'", indicó Harfuch.

El funcionario detalló que Samuel "N" se desempeñaba como "director de Relaciones Públicas y de Protocolo", además de había mantenido comunicación con Ramiro "N", otro de los involucrados en el caso. Por su parte, Josué Elogio "N", detenido el 9 de enero, era taxista.

"Tanto a Samuel 'N' como a Josué Elogio 'N' se les cumplimentaron órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía de Michoacán por homicidio calificado y lesiones calificadas", apuntó Harfuch.

La detención de estas dos personas se suma a las de Jorge Armando “N”, alias “Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales del crimen; Ricardo “N”, persona encargada del traslado de integrantes tras la agresión; Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, reclutador de personas para actividades criminales; Gerardo “N”, quien era colaborador de la célula que ejecutó el asesinato de Manzo; y Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, jefe de una célula generadora de violencia con operación en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga.

El Secretario de Seguridad afirmó que el Gobierno de México mantiene su compromiso en llegar a la verdad y esclarecer el caso, por lo que seguirán las averiguaciones por parte de las autoridades involucradas.

Asimismo, destacó los avances que se han logrado en materia de seguridad en territorio michoacano tras la implementación del Plan Michoacán.

Secretaria de Quiroz sólo fue entrevistada

Durante la conferencia de prensa, Carlos Torres Piña, Fiscal General de Michoacán, aclaró que Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria general de Grecia Quiroz, fue detenida el pasado 9 de enero con el objetivo de realizarle una entrevista, igual a como se ha hecho con otros funcionarios.

"Fue requerida para ser entrevistada, para poder desahogar algunas otras indagaciones o investigaciones que se están realizando sobre este hecho. Por eso se solicitó su presencia", comentó el Fiscal.