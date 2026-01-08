Harfuch detalla avances de caso Manzo: ¿cómo se planeó ataque y quiénes están presos?

El Secretario de Seguridad dijo que las detenciones permitieron recabar nuevos indicios, con los que se fortalecerán las investigaciones.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo,).- Más de dos meses después del asesinato de Carlos Manzo, quien se desempeñaba como Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, el Gabinete de Seguridad dio a conocer nuevos hallazgos sobre la planeación del ataque y el funcionamiento de la célula criminal involucrada.

"Tras el lamentable homicidio de Carlos Manzo ocurrido el primero de noviembre del 2025 en Uruapan, las investigaciones han avanzado de manera sostenida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, conforme al compromiso asumido públicamente", comentó el funcionario federal durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Cuernavaca, Morelos.

El funcionario federal confirmó que las indagatorias han permitido identificar la estructura del grupo delictivo responsable del ataque, integrado por autores materiales, reclutadores y líderes.

También mencionó que, derivado de labores de inteligencia, análisis técnico y trabajo de campo, se logró desarticular a la célula criminal que operaba en la región.

¿Cómo se planeó el ataque al Edil de Uruapan?

Las indagatorias permitieron establecer que Víctor Manuel “N”, identificado como el responsable directo del homicidio, falleció el mismo día de los hechos. Los trabajos de investigación señalan que acudió al lugar junto con Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, quienes también habrían participado en la agresión contra el Alcalde.

Ese día llegó acompañado de Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, también con la intención de agredir al Alcalde. Sin embargo, ambos acompañantes fueron hallados sin vida más tarde en un tramo carretero de la entidad.

Además, se detectó un grupo de mensajería utilizado por los integrantes de la célula para compartir información sobre las actividades y la preparación del ataque contra el Presidente Municipal.

Como resultado de las investigaciones, se realizaron varias detenciones que, de acuerdo con el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, significaron un golpe relevante contra la organización criminal.

¿Quiénes están presos por el caso Manzo?

Entre los detenidos se encuentra Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", capturado en Morelia e identificado como líder del grupo y uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio. También fue detenido Ricardo "N", taxista que habría trasladado a los agresores tras la comisión del ataque.

Asimismo, Jaciel Antonio "N", alias "El Pelón", fue detenido en Uruapan el 23 de noviembre por los delitos de cohecho y contra la salud, y es señalado como reclutador en centros de atención a las adicciones. A esta lista se suma Gerardo "N", capturado el 9 de diciembre, quien mantenía comunicación con otros integrantes de la célula.

Y el 24 de diciembre, fue detenido Alejandro Baruque "N", alias "K" o "Z", en un operativo, identificado como líder de una célula generadora de violencia en Parácuaro, presuntamente vinculada con homicidios, extorsión y narcotráfico.

Finalmente, García Harfuch afirmó que las detenciones y los indicios obtenidos permitieron fortalecer la investigación y contar con más información para avanzar en nuevas capturas relacionadas con el caso.