Exfuncionario de Carlos Manzo filtró datos por grapas de droga; lo vinculan a proceso

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Un Juez de control ordenó ayer la vinculación a proceso de Samuel "N", exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo de la Alcaldía de Uruapan, al considerar que colaboró en la ejecución del entonces Alcalde Carlos Manzo, al proporcionar su agenda de actividades a cambio de droga.

En la audiencia del caso que duró cerca de ocho horas, se detalló que el servidor público proporcionó la agenda del Alcalde y su ubicación durante el Festival de las Velas a cambio de dos grapas de cocaína. La información fue entregada al taxista Josué Elogio "N", alias "El Viejito" o "El Zambada", quien dotaba de droga al funcionario, y transmitió los datos a "El M2", mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El abogado de la Fiscalía explicó que, las investigaciones revelaron que Samuel "N" y "El Viejillo" intercambiaron mensajes desde dos semanas antes del asesinato de Manzo, las cuales siguieron tras el crimen.

Tras la relatoría de los hechos, el Juez consideró que los imputados actuaron de manera intencional en la planeación del ataque, mientras que en el caso de Samuel "N", llegó a la conclusión de que su participación fue sistemática por haber filtrado información. En consecuencia, vinculó a proceso a ambos imputados por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

En respuesta, la defensa de los acusados buscó la nulidad de las pruebas y la declaración de "El Viejito", pero los argumentos fueron desestimados. Dado lo anterior, Samuel "N" permanecerá en en el penal de "El Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, y Josué "N", en el Centro de Readaptación Social, David Franco Rodríguez, en el Municipio de Charo, Michoacán.

La detención de ambas personas, entre los días 8 y 10 de enero, fue anunciada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que Samuel "N" se desempeñaba como "director de Relaciones Públicas y de Protocolo", además de que había mantenido comunicación con Ramiro "N", otro de los involucrados en el caso. Por su parte, Josué Elogio "N" era taxista.

En la audiencia se reveló que "El Viejito" confesó la participación de ambos detenidos en el homicidio de Carlos Manzo, lo cual se dio a través de la obtención y filtración de información.

Según la declaración proporcionada por Josué Elogio "N", un día después de su detención llevada a cabo por faltas administrativas y portación de drogas, Samuel "N" no mostró remordimiento antes o después del ataque. El funcionario de Uruapan incluso dijo que "estaba hasta la madre" de Carlos Manzo porque "lo traía de arriba para abajo", además de que "estaba haciendo un cagadero" al frente del municipio.

De acuerdo con lo descrito por Harfuch, Samuel "N" presuntamente envió una fotografía que dio cuenta de que Carlos Manzo se encontraba en el lugar del atentado. La imagen fue encontrada en el chat que lideraba Jorge "N", "El Licenciado", uno de los autores intelectuales del ataque y coordinador de la célula delictiva a la que pertenecen las dos personas recientemente detenidas.