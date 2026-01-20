CLOSE UP ¬ Machado sirvió a EU para promover secuestro de Maduro. Ahora la desprecian

La opositora María Corina Machado apoya desde hace años el intervencionismo de EU en Venezuela, pero el Gobierno de Trump no ha mostrado interés en promoverla como candidata presidencial.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– La venezolana María Corina Machado Parisca tiene más de 30 años de experiencia en la política. Se ha dedicado a promover su agenda e imagen a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos (EU). Pese a ello, recientemente el Gobierno que encabeza Donald Trump descartó que tenga el respaldo suficiente para liderar una transición política en Venezuela, esto luego de los ataques que ordenó para secuestrar al Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y que causaron la muerte de al menos 100 personas.

Corina Machado criticó en los últimos años los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Con la organización política Vente Venezuela que fundó impulsa un discurso que prioriza los intereses empresariales y el libre comercio, al igual que políticos de la región como Javier Milei, Presidente de Argentina, y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

El 3 de enero, después de los ataques a Venezuela, Trump opinó que Machado "no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país" necesario para gobernar. El 15 de enero, después de que se reunieron en la Casa Blanca, y aún cuando ella le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025, la Vocera Karoline Leavitt confirmó que el Presidente de EU mantiene esa postura.

En cambio, Corina Machado dijo recientemente a Fox News que sí espera ser Presidenta de Venezuela, un cargo que actualmente ocupa de manera interina Delcy Rodríguez.

“Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida Presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta”, expuso Machado.

Luis Bonilla-Molina, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en Venezuela considera que el reconocimiento de algunos sectores en Venezuela y a nivel internacional de Corina Machado es el resultado de los errores del Gobierno de Nicolás Maduro, quien al negociar y cooptar a la "vieja burguesía" y a otros partidos de derecha, permitió que Machado emergiera como una figura radicalizada, que se mantuvo al margen, lo que le permitió ser percibida como alguien que no estaba dispuesta a negociar con afines al gobierno.

Por su parte, el historiador y analista geopolítico Christian Nader opinó que Machado carece de apoyo popular en Venezuela, por lo que ha enfocado su estrategia política en buscar alianzas con Estados Unidos, políticos europeos y, principalmente, el respaldo de las multinacionales, actuando como una "empleada de Estados Unidos y de las multinacionales petroleras" que promueve la privatización de prácticamente todos los sectores de la economía venezolana y el capitalismo desmedido.

La historia familiar de Machado

Su familia se ha dedicado durante décadas al sector empresarial de Venezuela. Sus abuelos, los Machado Zuluaga, fundaron la empresa La Electricidad de Caracas en 1895.

Carlos Fazio, periodista y docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha reportado que durante la colonia, a principios del siglo XVIII, los Zuloaga estuvieron entre los mayores propietarios de esclavos en Venezuela.

María Corina Machado es hija de la extenista Corina Parisca Pérez de Mendoza y Enrique Machado Zuloaga. El académico Carlos Fazio recordó en un artículo periodístico publicado en octubre de 2025 en el semanario Brecha que, a mediados del siglo XX, Henrique Machado fue uno de los mayores accionistas de la corporación Electricidad de Caracas, la siderúrgica Sivensa, el Banco Mercantil, la aerolínea VIASA e Inversiones Tacoa.

En el 2000, Henrique Machado vendió Electricidad de Caracas al consorcio estadounidense AES y junto con el empresario Luis Ignacio Mendoza Machado, primo hermano de Corina Machado, se encargó de la venta de la empresa Viaza a la española Iberia.

Corina Machado se muestra orgullosa del trabajo empresarial de sus familiares, quienes se sorprendieron de la decisión que tomó hace décadas al dedicarse a la política.

Por ejemplo, en una entrevista al periodista Luis Olava Arrieta, en enero del 2023, Machado dijo lo siguiente sobre su relación con su padre y las reacciones que tuvo ante la decisión de dedicarse a la política.

“Yo era como el hijo varón que seguía sus pasos, estudié ingeniería igual que él. Yo me preparé para ser gerente y de la noche a la mañana el país me llamó. Una, dos, tres. Yo era como el hijo varón que seguía sus pasos. Yo estudié ingeniería igual que él. Yo me preparé para ser gerente y de la noche a la mañana el país me llamó y yo lo dejé todo. Yo creo que también tuvo una pérdida. Yo no diría una decepción, pero sí un vacío. Entonces, la familia lo paga duro”.

Corina Machado es madre de Ana, Enrique y Ricardo Sosa Machado, quienes nacieron de su matrimonio con Ricardo Sosa Braguer, integrante de una familia conservado de Caracas dedicada al sector empresarial.

“María Colina Machado nace en 1967, es hija de una de las familias con mayor abolengo burgués, como decimos en Venezuela, empresarial. Incluso sus orígenes empresariales van hacia hacia el periodo colonial. Es una persona que históricamente está vinculado al sector de los ricos, los empresarios, los poderosos, y eso influye mucho en lo que es su percepción política y su desarrollo posterior", planteó Bonilla Molina.

Machado en la política de Venezuela

Corina tiene 58 años de edad. Comenzó sus actividades políticas en 1992, a los 25 años, cuando creó la Fundación Atenea para ayudar a niños en situación de calle.

Después de la insurrección de 1992, el Presidente Hugo Chávez forjó una alianza que abarcó tanto a sectores populares como empresariales. Su agenda alternativa de 1997 buscaba establecer un nuevo pacto social ante el fracaso de la Constitución de 1961, inicialmente promovió un "capitalismo humano" y luego la llamada "tercera vía" con el apoyo de parte del sector de la burguesía, recordó el académico Bonilla-Molina.

No obstante, el apoyo empresarial se retiró cuando el Gobierno reformó la Constitución en 1999 con una gran agenda social, inició la recuperación de tierras contra el latifundio y recuperó el control estatal de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA). Ello llevó a que la población con más recursos conspirara con los militares para el fallido golpe de Estado de 2002, donde buscaron la remoción del presidente.

Durante el golpe de 2002, la patronal empresarial Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela participaron abiertamente en un intento de la "vieja burguesía" por retomar el poder, llevando a María Corina Machado como una figura emergente.

Machado firmó el denominado "Decreto de Salvación Nacional" que rompió el hilo democrático. Después de estos sucesos, creó la organización Súmate para involucrarse directamente en la disputa político-electoral venezolana.

La organización jugó un papel protagónico en la recolección de firmas de la oposición para activar el referéndum revocatorio contra el presidente Chávez a finales de 2003 e inicios de 2004.

creó Machado fue señalada por recibir recursos de EU para realizar trabajo político en el país a través de la National Endowment for Democracy pero no avanzó ninguna investigación.

Después, en el 2009, Machado centró su activismo en cuestionar la crisis bancaria en Venezuela.

Sus denuncias constantes por la crisis bancaria le ganaron popularidad y un año después, en septiembre de 2010, fue electa diputada a la Asamblea Nacional con una de las votaciones más altas en esa contienda.

Como Diputada se enfrentó en una ocasión al entonces Presidente Hugo Chávez. En enero de 2012 interrumpió uno de sus discursos al mencionar: “¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar?”

El Presidente le respondió: “Primero le sugiero que gane las primarias porque está fuera de ranking para debatir conmigo”. Y concluyó: “Águila no caza moscas”.

Ese mismo año María Corina Machado participó como candidata independiente en las elecciones primarias de la oposición y obtuvo sólo 3.8 por ciento de la votación. En ese entonces, recuerda el investigador Luis Bobadilla-Molina, era vista como “una mujer rica que representaba a sectores de la burguesía”.

Ese año también fundó la organización política Vente Venezuela que hasta ahora encabeza y desde donde ha impulsado una discurso que prioriza los intereses empresariales.

Los años posteriores, Corina Machado radicalizó su postura. Evitó negociaciones con sectores empresariales que consideraba "vendidos” al gobierno, exigió la salida inmediata de Nicolás Maduro como Presidente en 2014 y llamó a las movilizaciones en las que decenas de personas fueron asesinadas. Machado no mostró interés por buscar un consenso entre los distintos grupos sociales de Venezuela.

Machado y la derecha internacional

Los vínculos de Corina Machado con gobiernos de derecha quedaron claros en mayo de 2005, cuando el Presidente estadounidense George W. Bush la invitó a una reunión en la Casa Blanca.

"La política de seguridad luego del ataque los las torres gemelas, consistía en una especie de guerra santa que desplegó EEUU por el mundo, pero en defensa del libre mercado, de la democracia liberal y del individuo. Tales principios enarbolados sistemáticamente por el entonces gobierno de George W. Bush, pretendía realmente un retorno a la primacía hegemónica mundial de EEUU y María Corina Machado ha pretendido asumir esta representación", explicaron Bonilla-Molina y Leonardo Bracamonte, director de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela en el artículo "Venezuela: ¿Quién es María Corina Machado?".

Además de Donald Trump, Corina Machado tiene el respaldo de Marco Rubio, el Secretario de Estado de ese país, quien la ha llamado una de las personas "más valientes del mundo".

En Europa, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mantenido comunicación con ella y la respalda en la exigencia de la libertad de presos políticos y en la transición de un gobierno en Venezuela. En España, Santiago Abascal, del partido ultraderechista Vox, la considera una amiga y aliada.

También en España la respalda el expresidente Felipe González, al igual que Mauricio Macri e Iván Duque, exmandatarios de Argentina y Colombia. En el caso de México, los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón son algunos de los políticos que celebran su trabajo como opositora.La polémica más reciente que encabezó Corina Machado fue la recepción del Premio Nobel de la Paz 2025 porque, al menos desde 2018 ha abogado por una intervención militar a Venezuela. De acuerdo con su visión, esta era la única vía para derrocar al Gobierno constitucional de Nicolás Maduro.

Por ejemplo, en 2019 en una entrevista a BBC Mundo, afirmó que "la amenaza inminente y severa del uso de la fuerza» era necesaria, invocando a acciones colectivas —incluyendo militares— para tumbar al ejecutivo venezolano".

Cuando apoyó la candidatura presidencial del opositor Juan Guaidó también solicitó. En marzo del 2019, Machado escribió el siguiente mensaje en su cuenta de X:

"Hay quienes temen usar la palabra intervención. La verdad es peor. La invasión a Venezuela ya ocurrió por guerrilleros y agentes extranjeros. Venezuela pide auxilio y clama por la activación del principio de responsabilidad de proteger ya".

En diciembre del 2025, organizaciones noruegas se manifestaron en contra de la decisión de premiar a Corina Machado con el Premio Nobel y expusieron las siguientes consignas: "ningún premio de la paz para los belicistas" y "Estados Unidos fuera de América Latina".

Aunque el Instituto Nobel de Noruega ha confirmado que este premio no es transferible, Machado entregó su medalla a Trump el 15 de enero como, dijo, un símbolo político y moral en favor de la causa democrática de Venezuela.

Hizo un paralelismo al recordar que el general Lafayette obsequió una medalla a Simón Bolívar, la cual con conservó hasta el final de su vida. Por eso la líder opositora afirmó que la entrega del premio a Trump representa un agradecimiento del pueblo venezolano por el respaldo internacional a su lucha por la democracia.

Pese a celebrar al Gobierno de Trump, el Presidente estadounidense insiste en que Machado no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios para gobernar Venezuela.