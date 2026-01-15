Corina entrega a Trump su medalla del Nobel, pero él no la considera para Venezuela

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con el Presidente Donald Trump.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La opositora María Corina Machado informó este jueves que entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a la Casa Blanca.

La dirigente explicó que el gesto buscó reconocer el compromiso del mandatario estadounidense con la libertad de los venezolanos y con la defensa de los derechos democráticos. Aunque no aclaró si Trump recibió la insignia.

"La reunión fue excelente. Pudimos hablar con calma sobre el momento tan difícil que atraviesa el país, pero que atravesamos con esperanza", declaró ante una multitud reunida afuera del Capitolio, en referencia a su cita con el republicano, tras la cual también asistió a un encuentro con un grupo bipartidista de senadores.

La opositora señaló que Trump manifestó su disposición a respaldar la liberación de presos políticos y el restablecimiento de las libertades fundamentales en el país sudamericano.

#ATENCIÓN | “El pueblo de Bolívar le está entregando ahora al heredero de Washington la Medalla del Premio Nobel de la Paz como reconocimiento por su compromiso por nuestra libertad”: expresó la líder democrática María Corina Machado, quien confirma que entregó la medalla del… pic.twitter.com/scAdpAYQzV — NTN24 (@NTN24) January 15, 2026

Posteriormente, Machado aclaró que el Premio Nobel de la Paz no es transferible y que la distinción le pertenece de manera permanente, conforme a las normas del Instituto Nobel de Noruega.

Asimismo, indicó que, como titular del galardón, tiene la facultad de disponer de la medalla y utilizarla como un símbolo político y moral en favor de la causa democrática venezolana.

Durante su mensaje público, Machado estableció un paralelismo histórico al recordar que el general Lafayette obsequió una medalla a Simón Bolívar, la cual conservó hasta el final de su vida. Con ello, la líder opositora afirmó que el gesto hacia Trump representó un agradecimiento del pueblo venezolano por el respaldo internacional a su lucha por la democracia.

En declaraciones posteriores, Machado aseguró que más del 90 por ciento de los venezolanos aspira a vivir en libertad, con justicia y con condiciones de vida dignas.

Por otra parte, tras su paso por la Casa Blanca, la dirigente acudió al Capitolio, donde sostuvo encuentros con legisladores estadounidenses de ambos partidos. Entre las reuniones destacó un diálogo con el Senador Rick Scott, quien ha expresado en ocasiones previas su apoyo a la oposición venezolana.

Machado también informó que mantuvo comunicación con Edmundo González, a quien la oposición reconoce como vencedor de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela.

Trump mantiene postura sobre Machado sobre gobernar Venezuela

Mientras tenía lugar el encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló que el mandatario estadounidense mantenía firme su postura de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz no era la persona idónea para gobernar Venezuela, debido a la falta de apoyo popular.

"Creo que la evaluación del Presidente estuvo basada en circunstancias reales. Fue una evaluación realista basada en lo que el Presidente estaba escuchando y leyendo por parte de sus asesores del equipo de Seguridad Nacional y, hasta el momento, sus opiniones no han cambiado", afirmó la funcionaria durante una conferencia de prensa.

Leavitt fue cuestionada sobre si Trump también mantenía su postura acerca de que en Venezuela se celebren nuevas elecciones presidenciales, ante lo cual confirmó que ese plan continúa sobre la mesa, pero aún no se tiene una fecha tentativa para tales comicios.

Previamente, la portavoz de la Casa Blanca había declarado que Trump "esperaba con interés esta reunión y esperaba que fuera una discusión buena y positiva" acerca de la situación que actualmente se vive en Venezuela.

Ha habido buena cooperación con Delcy Rodríguez: Leavitt

Además de hablar sobre el encuentro entre Trump y Machado, Karoline Leavitt también declaró que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido una buena cooperación con Delcy Rodríguez, quien fue nombrada Presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro.

La funcionaria apuntó que el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, así como la administración del Presidente Trump han estado en constante comunicación con Rodríguez "y otros miembros del gobierno interino de Venezuela".

La líder de Venezuela, María Corina Machado (@MariaCorinaYA), llega a la Casa Blanca (@WhiteHouse) para un encuentro con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (@POTUS). Fotos: Eliecer Ruiz pic.twitter.com/GYMdIMPeMw — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 15, 2026

Según lo señalado por Leavitt, las partes venezolanas han sido "extremadamente cooperativas", además de que, hasta ahora, han cumplido con todas las demandas que Washington ha planteado.