Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se puede compartir, le dice el instituto

Redacción/SinEmbargo

10/01/2026 - 5:47 pm

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se comparte, le dice el instituto

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Corina alaba a Trump por secuestrar a Maduro e insiste en que merece Nobel de la Paz

Delegación de EU va a dialogar a Venezuela mientras Trump coquetea con Corina Machado

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

Aunque la opositora venezolana María Corina Machado ha dicho que le cedería su Nobel de la Paz a Donald Trump y el mandatario estadounidense comentó que sería un honor aceptarlo, el Instituto Nobel informó que eso es imposible.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Cuando Donald Trump ya se había ilusionado con la idea de recibir el Premio Nobel de La Paz de manos de la opositora venezolana María Corina Machado, el Instituto le ha derramado un balde de agua con hielos, al recordar que ningún ganador o ganadora puede ceder su reconocimiento a otra persona.

Ayer, a través de un breve comunicado en su sitio web oficial, el Instituto Nobel informó que es imposible la transferencia de un Premio sin importar el motivo, pues una vez que se ha otorgado el reconocimiento, éste pertenece a la persona ganadora para siempre.

"El Comité Noruego del Nobel y el Instituto Noruego del Nobel reciben numerosas solicitudes de comentarios sobre la permanencia de un Premio Nobel de la Paz. Los hechos son claros y están bien establecidos. Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre", señaló la institución.

De acuerdo con lo dado a conocer en el sitio web del Nobel, la posibilidad de revocar, renunciar, transferir o compartir un galardón no está ni siquiera contemplada en el testamento de Alfred Nobel o en los Estatutos de la Fundación Nobel.

El Instituto cita el punto número 10 de sus Estatutos, en el cual se establece lo siguiente: "No se podrá apelar la decisión de un organismo que otorga premios con respecto a la concesión de un premio".

Trump dice que aceptaría encantado el Nobel de Machado

El recordatorio del Instituto Noruego del Nobel viene a raíz de que, en días recientes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "sería un honor" recibir como regalo el Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado la opositora venezolana María Corina Machado, un galardón que asegura es injusto no haber recibido él mismo por haber "acabado con ocho guerras".

En una entrevista con Sean Hannity en Fox News, Trump aseguró que Machado es "una muy buena persona"; sin embargo, consideró como una vergüenza que no se le haya concedido el Nobel de la Paz.

"Ha sido una gran vergüenza para Noruega, no sé qué tiene qué ver Noruega, pero es donde está ubicado el Nobel de la Paz. Para mucha gente de Noruega, ha sido una gran vergüenza, para el país, hayan tenido que ver o no [con la decisión de no entregarle el Nobel de la Paz], yo creo que sí, ellos dicen que no. Pero cuando acabas con ocho guerras, deberías ganar uno por cada guerra terminada", aseguró el mandatario estadounidense.

De acuerdo con un reporte de The Washington Post, Trump dejó de considerar a Machado como posible líder de Venezuela tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro entre otras cosas porque la venezolana no le dio inmediatamente el Nobel de la Paz cuando lo ganó.

Luego de estos reportes, María Corina Machado alabó a Trump por su decisión de enviar una operación militar a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una entrevista para Fox News.

Machado también recordó en Fox News que cuando se enteró que ella sería galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 decidió que dedicaría este reconocimiento al Presidente Trump, pues consideraba que él lo merecía más que ella por su labor para lograr que Israel y Palestina llegaran a un alto al fuego.

"Mucha gente, la mayoría, dijo que era imposible de lograr lo que acababa de hacer el sábado 3 de enero, así que si creo que se lo merecía [el Nobel de la Paz] en octubre, imagínense ahora", afirmó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Las palabras, puentes a lo inexplorado

"Las palabras, entonces, como puentes hacia lo inexplorado, siguen siendo ambivalentes: pueden abrir horizontes de belleza y...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Las enseñanzas venezolanas

"Así, México y Colombia dependerán mucho de su diagnóstico y las posturas diplomáticas y políticas para ganar...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

+ Sección

Galileo

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Hoy No Circula Sabatino 10 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

2

La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
3

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
4

Motos: la selva de las dos ruedas

La UNAM confirmó el hackeo de cinco de sus sistemas informáticos.
5

La UNAM abandonó su seguridad digital. Ahora un hackeo desnuda sus irregularidades

Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que los recursos de Venezuela, incluyendo los ingresos petroleros, que están bajo resguardo de EU sean embargados.
6

Trump firma orden para evitar embargo a los recursos de Venezuela resguardados por EU

Trump se enfrenta a la realidad: petroleras son escépticas para invertir en Venezuela.
7

Trump no convence a petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela: ven riesgos

El Jefe de la Policía en Mississippi, Eddie Scott, informó que una serie de tiroteos en West Point dejaron un saldo de seis personas fallecidas y un detenido.
8

Tiroteos en Mississippi dejan 6 muertos. Sheriff anuncia detención de un sospechoso

Explosión en Coyoacán.
9

VIDEOS: Explosión en Coyoacán suma 11 heridos; apoyan a vecinos con viviendas dañadas

Cientos se manifiestan en contra de la intervención de EU en Venezuela.
10

VIDEOS ¬ Protesta en CdMx contra intervención en Venezuela congrega a 4 mil personas

EU y sus aliados ejecutaron “ataques a gran escala” contra múltiples objetivos de ISIS en Siria, en represalia por un ataque contra militares estadounidenses.
11

EU ejecuta nueva serie de "ataques a gran escala" contra objetivos de ISIS en Siria

Mal gusto
12

La nueva pandemia, el mal gusto

Activan contingencia ambiental por ozono
13

CAMe activa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana por mala calidad del aire

La aprobación del presidente George W. Bush se disparó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 (alcanzando el 86 por ciento) y, en menor medida, después de la invasión de Irak en 2003, un fenómeno que no se ha replicado con Donald Trump.
14

Las guerras impulsan presidentes en EU. Secuestrar a Maduro NO ha funcionado a Trump

15

Sheinbaum apuesta por el campo: "buscamos soberanía, no depender del exterior", dice

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se comparte, le dice el instituto
1

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se puede compartir, le dice el instituto

EU y sus aliados ejecutaron “ataques a gran escala” contra múltiples objetivos de ISIS en Siria, en represalia por un ataque contra militares estadounidenses.
2

EU ejecuta nueva serie de "ataques a gran escala" contra objetivos de ISIS en Siria

Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que los recursos de Venezuela, incluyendo los ingresos petroleros, que están bajo resguardo de EU sean embargados.
3

Trump firma orden para evitar embargo a los recursos de Venezuela resguardados por EU

El Jefe de la Policía en Mississippi, Eddie Scott, informó que una serie de tiroteos en West Point dejaron un saldo de seis personas fallecidas y un detenido.
4

Tiroteos en Mississippi dejan 6 muertos. Sheriff anuncia detención de un sospechoso

La UNAM confirmó el hackeo de cinco de sus sistemas informáticos.
5

La UNAM abandonó su seguridad digital. Ahora un hackeo desnuda sus irregularidades

6

Sheinbaum apuesta por el campo: "buscamos soberanía, no depender del exterior", dice

Extorsionadores son detenidos en CdMx
7

La SSC-CdMx detiene a 3 extorsionadores de la Unión Tepito en la Venustiano Carranza

Cientos se manifiestan en contra de la intervención de EU en Venezuela.
8

VIDEOS ¬ Protesta en CdMx contra intervención en Venezuela congrega a 4 mil personas

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.
9

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

Trump se enfrenta a la realidad: petroleras son escépticas para invertir en Venezuela.
10

Trump no convence a petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela: ven riesgos

11

La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

Síndica de Cintapala.
12

Síndica de Cintalapa, Chiapas, es detenida por abuso de autoridad; suman 7 detenidos