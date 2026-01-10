Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se puede compartir, le dice el instituto

Aunque la opositora venezolana María Corina Machado ha dicho que le cedería su Nobel de la Paz a Donald Trump y el mandatario estadounidense comentó que sería un honor aceptarlo, el Instituto Nobel informó que eso es imposible.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Cuando Donald Trump ya se había ilusionado con la idea de recibir el Premio Nobel de La Paz de manos de la opositora venezolana María Corina Machado, el Instituto le ha derramado un balde de agua con hielos, al recordar que ningún ganador o ganadora puede ceder su reconocimiento a otra persona.

Ayer, a través de un breve comunicado en su sitio web oficial, el Instituto Nobel informó que es imposible la transferencia de un Premio sin importar el motivo, pues una vez que se ha otorgado el reconocimiento, éste pertenece a la persona ganadora para siempre.

"El Comité Noruego del Nobel y el Instituto Noruego del Nobel reciben numerosas solicitudes de comentarios sobre la permanencia de un Premio Nobel de la Paz. Los hechos son claros y están bien establecidos. Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre", señaló la institución.

De acuerdo con lo dado a conocer en el sitio web del Nobel, la posibilidad de revocar, renunciar, transferir o compartir un galardón no está ni siquiera contemplada en el testamento de Alfred Nobel o en los Estatutos de la Fundación Nobel.

El Instituto cita el punto número 10 de sus Estatutos, en el cual se establece lo siguiente: "No se podrá apelar la decisión de un organismo que otorga premios con respecto a la concesión de un premio".

Trump dice que aceptaría encantado el Nobel de Machado

El recordatorio del Instituto Noruego del Nobel viene a raíz de que, en días recientes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "sería un honor" recibir como regalo el Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado la opositora venezolana María Corina Machado, un galardón que asegura es injusto no haber recibido él mismo por haber "acabado con ocho guerras".

En una entrevista con Sean Hannity en Fox News, Trump aseguró que Machado es "una muy buena persona"; sin embargo, consideró como una vergüenza que no se le haya concedido el Nobel de la Paz.

"Ha sido una gran vergüenza para Noruega, no sé qué tiene qué ver Noruega, pero es donde está ubicado el Nobel de la Paz. Para mucha gente de Noruega, ha sido una gran vergüenza, para el país, hayan tenido que ver o no [con la decisión de no entregarle el Nobel de la Paz], yo creo que sí, ellos dicen que no. Pero cuando acabas con ocho guerras, deberías ganar uno por cada guerra terminada", aseguró el mandatario estadounidense.

🚨 “Será un gran honor que María Corina Machado me entregue su Premio Nobel la próxima semana que venga a visitarme” Se consuma la humillación de Trump a líder opositora @MariaCorinaYA. Vía @FoxNews pic.twitter.com/blSkrbuFnY — Christian Bustamante ® (@chrisbustc) January 9, 2026

De acuerdo con un reporte de The Washington Post, Trump dejó de considerar a Machado como posible líder de Venezuela tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro entre otras cosas porque la venezolana no le dio inmediatamente el Nobel de la Paz cuando lo ganó.

Luego de estos reportes, María Corina Machado alabó a Trump por su decisión de enviar una operación militar a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una entrevista para Fox News.

Machado también recordó en Fox News que cuando se enteró que ella sería galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 decidió que dedicaría este reconocimiento al Presidente Trump, pues consideraba que él lo merecía más que ella por su labor para lograr que Israel y Palestina llegaran a un alto al fuego.