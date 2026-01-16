Trump dice que relación de EU con Venezuela es "excelente". Delcy se reúne con la CIA

El Presidente Donald Trump afirmó que EU tiene una excelente relación con las autoridades encargadas de gobernar Venezuela tras el secuestro de Maduro.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump afirmó hoy ante medios de comunicación que Estados Unidos (EU) tiene una "excelente" relación con las autoridades que gobiernan Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, perpetrado por el ejército estadounidense. Por su parte, medios estadounidenses reportaron que Delcy Rodríguez, Presidenta interna del país sudamericano, sostuvo una reunión con el director de la CIA.

En un encuentro con la prensa, Trump afirmó que EU tiene una "excelente" relación con el actual gobierno de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo de Presidenta encargada tras el secuestro de Maduro y su esposa, quienes actualmente están presos en una prisión de Nueva York.

El mandatario estadounidense declaró que ahora las cosas son muy diferentes en el país sudamericano y destacó que en sólo una semana ha cambiado mucho.

"Me gusta mucho Venezuela y digo cosas buenas. No tengo nada negativo que hablar de Venezuela, es un país grandioso", dijo Trump.

Delcy se reúne con director de la CIA

En un tema relacionado, Delcy Rodríguez habría sostenido una reunión con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), John Ratcliffe, para tratar asuntos relacionados con seguridad, según información difundida este viernes por medios estadounidenses.

De acuerdo declaraciones de fuentes oficiales, citadas por The New York Times (NYT) y CNN, Delcy y el director de la CIA se reunieron el jueves 15 de enero en Caracas, capital de Venezuela; durante el encuentro trataron temas relacionados con seguridad.

Fue Trump quien habría ordenado al encargado de inteligencia viajar a territorio venezolano para reunirse con la Presidenta encargada, con el propósito de "transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo", reveló un funcionario al NYT.

"El director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes", según la declaración de una fuente citada por CNN.