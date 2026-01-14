Trump habla con Delcy Rodríguez y la elogia: "es una persona estupenda", dice

El mandatario reveló que en la llamada abordaron temas como el petróleo, los minerales, el comercio y lo relacionado con temas de seguridad nacional.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Tuvimos una excelente conversación hoy, y es una persona estupenda. De hecho, hemos trabajado muy bien con ella. Marco Rubio está en contacto con ella. Yo hablé con ella esta mañana. Tuvimos una llamada, una llamada larga, hablamos de muchas cosas, y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, afirmó el mandatario ante la prensa en el Despacho Oval.

El inquilino de la Casa Blanca reveló que en la llamada se trataron temas como el petróleo, los minerales, el comercio y lo relacionado con temas de seguridad nacional; y aseguró que la relación con Venezuela va por buen camino. "Esta relación entre EU y Venezuela será espectacular para todos", indicó.

"Conozco a la número uno": Trump sobre Diosdado

Ante una pregunta que aludió al dirigente político del país sudamericano, Diosdado Cabello, el inquilino de la Casa Blanca refirió no conocer al "número dos".

“No sé quién es ese número dos, conozco a la número uno”, respondió Trump, en referencia a Delcy Rodríguez, además de aprovechar el momento para señalar que las relaciones entre Washington y Caracas van por buen camino.

El republicano insistió en que ahora Venezuela está entregando 15 millones de barriles de petróleo diarios como muestra de las buenas relaciones entre ambos países.

Por su parte, la mandataria venezolana aseguró ante periodistas que “Venezuela se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”.

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

Asimismo, Rodríguez confirmó en su cuenta de X la llamada con el Presidente Trump.