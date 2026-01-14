Trump se dice "el mayor fan de Venezuela" tras recibir millones de barriles de crudo

Aunque no ofreció pruebas, el republicano aseveró que las ganancias derivadas por el envío de hidrocarburo es de cinco mil millones de dólares diarios.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ha asegurado la tarde de este martes que se ha convertido en "el mayor fan de Venezuela", a 10 días del secuestro del Presidente Nicolás Maduro, y afirmó que el país sudamericano manda 50 millones de barriles de petróleo a diario.

"Ahora soy el mayor fan de Venezuela. Estamos trabajando con ellos. Y estamos recuperando a Venezuela. Y vamos a ser grandiosos para Venezuela, grandiosos para nuestro país. Estamos recibiendo, como dije, millones y millones de barriles de petróleo", dijo Trump en el Club Económico de Detroit, en el estado de Michigan.

"Y ahora están llegando inicialmente a diario, 50 millones [de barriles de petróleo], con valores de más de cinco mil millones de dólares. Eso es en un día. Imagínense. Los barcos más grandes del mundo pueden transportar un millón de barriles. Los barcos más grandes del mundo transportan un millón. Tenemos 50 millones de barriles", añadió, sin ofrecer pruebas.

Trump explicó que "necesitamos 50 de los barcos más grandes del mundo sólo para extraerlo". "Lo traemos para refinarlo. Es una sensación increíble. Es fantástico. Ganar es algo bueno. Vamos a trabajar con Venezuela. Haremos que ese país vuelva a ser muy fuerte. Bajaremos aún más los precios del petróleo. Estamos en su nivel más bajo en seis o siete años, pero vamos a seguir bajando", completó.

En otro momento de su discurso en Detroit, Trump afirmó que la captura de Maduro "fue el ataque más impecable jamás visto". "Nos pidieron ayuda. Son 50 millones de barriles de petróleo. Dijeron: ‘Tómenlo. Son cinco mil millones de dólares’. Lo hicimos. Estamos trabajando con el pueblo venezolano y sus representantes, y es asombroso. Pero fue una situación asombrosa", sentenció.

La semana pasada, el Secretario de Energía de EU, Chris Wright, afirmó que su país mantendrá el control de la venta y exportación de petróleo de Venezuela "indefinidamente", y la Casa Blanca detalló que ya se trabaja un acuerdo con las autoridades interinas del país sudamericano, tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense.

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado, y luego, indefinidamente, venderemos la producción venezolana en el mercado", anunció Wright en una conferencia sobre energía de Goldman Sachs cerca de Miami.

"Necesitamos tener esa influencia y ese control sobre las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela", añadió Wright, quien era un exejecutivo de la industria petrolera antes de sumarse al gobierno del Presidente Donald Trump.

A su vez, el miércoles pasado, el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, aseguró que la administración Trump llegó a un acuerdo con las autoridades interinas de Venezuela para que EU controle la venta del petróleo del país. "El Secretario Wright y el Departamento de Energía están trabajando con las autoridades interinas y la industria petrolera privada para concretar este histórico acuerdo energético que restaurará la prosperidad y la seguridad en Estados Unidos y Venezuela", subrayó.

Estas declaraciones ocurrieron apenas un día después de que el Presidente Trump revelara que las autoridades provisionales de Venezuela, país gobernado ahora por Delcy Rodríguez, entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a EU.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", anunció en su cuenta de Truth Social.