Trump se dice "el mayor fan de Venezuela" tras recibir millones de barriles de crudo

Redacción/SinEmbargo

13/01/2026 - 7:52 pm

Trump dijo que ahora es el más grande fan de Venezuela.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU asumirá "indefinidamente" venta de petróleo de Venezuela; estabilizará producción

Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

Cuba responde a Trump: “Nadie nos dicta qué hacer”, dice. “Hasta la última sangre...”

Aunque no ofreció pruebas, el republicano aseveró que las ganancias derivadas por el envío de hidrocarburo es de cinco mil millones de dólares diarios.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ha asegurado la tarde de este martes que se ha convertido en "el mayor fan de Venezuela", a 10 días del secuestro del Presidente Nicolás Maduro, y afirmó que el país sudamericano manda 50 millones de barriles de petróleo a diario.

"Ahora soy el mayor fan de Venezuela. Estamos trabajando con ellos. Y estamos recuperando a Venezuela. Y vamos a ser grandiosos para Venezuela, grandiosos para nuestro país. Estamos recibiendo, como dije, millones y millones de barriles de petróleo", dijo Trump en el Club Económico de Detroit, en el estado de Michigan.

"Y ahora están llegando inicialmente a diario, 50 millones [de barriles de petróleo], con valores de más de cinco mil millones de dólares. Eso es en un día. Imagínense. Los barcos más grandes del mundo pueden transportar un millón de barriles. Los barcos más grandes del mundo transportan un millón. Tenemos 50 millones de barriles", añadió, sin ofrecer pruebas.

Trump explicó que "necesitamos 50 de los barcos más grandes del mundo sólo para extraerlo". "Lo traemos para refinarlo. Es una sensación increíble. Es fantástico. Ganar es algo bueno. Vamos a trabajar con Venezuela. Haremos que ese país vuelva a ser muy fuerte. Bajaremos aún más los precios del petróleo. Estamos en su nivel más bajo en seis o siete años, pero vamos a seguir bajando", completó.

En otro momento de su discurso en Detroit, Trump afirmó que la captura de Maduro "fue el ataque más impecable jamás visto". "Nos pidieron ayuda. Son 50 millones de barriles de petróleo. Dijeron: ‘Tómenlo. Son cinco mil millones de dólares’. Lo hicimos. Estamos trabajando con el pueblo venezolano y sus representantes, y es asombroso. Pero fue una situación asombrosa", sentenció.

La semana pasada, el Secretario de Energía de EU, Chris Wright, afirmó que su país mantendrá el control de la venta y exportación de petróleo de Venezuela "indefinidamente", y la Casa Blanca detalló que ya se trabaja un acuerdo con las autoridades interinas del país sudamericano, tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense.

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado, y luego, indefinidamente, venderemos la producción venezolana en el mercado", anunció Wright en una conferencia sobre energía de Goldman Sachs cerca de Miami.

"Necesitamos tener esa influencia y ese control sobre las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela", añadió Wright, quien era un exejecutivo de la industria petrolera antes de sumarse al gobierno del Presidente Donald Trump.

A su vez, el miércoles pasado, el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, aseguró que la administración Trump llegó a un acuerdo con las autoridades interinas de Venezuela para que EU controle la venta del petróleo del país. "El Secretario Wright y el Departamento de Energía están trabajando con las autoridades interinas y la industria petrolera privada para concretar este histórico acuerdo energético que restaurará la prosperidad y la seguridad en Estados Unidos y Venezuela", subrayó.

Estas declaraciones ocurrieron apenas un día después de que el Presidente Trump revelara que las autoridades provisionales de Venezuela, país gobernado ahora por Delcy Rodríguez, entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a EU.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", anunció en su cuenta de Truth Social.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

"La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

+ Sección

Galileo

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno en sí mismo,

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump le hizo una seña obscena a trabajadores.
1

VIDEO ¬ Trump le muestra dedo medio a obrero de Ford, gesto inédito en un Presidente

WSJ dijo que el gobierno de Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum, que [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”.
2

El gobierno de EU presiona a México para que arreste a políticos de Morena, dice WSJ

Trump aseguró que para EU el T-MEC es "irrelevante" y afirmó que Canadá "lo necesita", mientras Carney viaja a China en un viraje impensable hace algunos meses.
3

Trump ataca el T-MEC y a Canadá, mientras Carney se lanza a Pekín para verse con Xi

Los principales banqueros centrales internacionales expresaron su apoyo a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU) y a su presidente, Jerome Powell.
4

"Es un colega respetado": Banqueros centrales del mundo se solidarizan con Powell

VIDEOS ¬ ICE y Migra atacan ciudadanos: Minneapolis vive algo parecido a guerra civil.
5

VIDEOS ¬ ICE y Migra atacan ciudadanos: Minneapolis vive algo parecido a guerra civil

Ricardo Salinas Pliego presentó una denuncia ante la CIDH contra el Estado mexicano, al que acusa de ejercer "persecución política" en su contra desde 2023.
6

Salinas Pliego acusa “persecución política”; acude ante la CIDH, como había anunciado

Un Juez de control ordenó la vinculación a proceso de Samuel "N" y Josué Eulogio "N", alias "El Viejito", por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
7

Exfuncionario de Carlos Manzo filtró datos por grapas de droga; lo vinculan a proceso

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusaron al cantante español de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.
8

Exempleadas acusan a Julio Iglesias de agresión sexual; Fiscalía de España investiga

La CURP biométrica ya esta disponible
9

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

El rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue destituido
10

El Rector de la Universidad de Campeche es destituido tras ser detenido con drogas

La Presidenta Sheinbaum acumula dos tercios de apoyo con su estrategia de cooperación con soberanía entre México y EU, según una encuesta de De las Heras.
11

De las Heras: El 66% de los mexicanos respalda a Sheinbaum ante las amenazas de Trump

Contra la censura
12

Contra la censura

Precio del centenario de oro y onza de plata
13

Cuál es precio del centenario de oro y la onza de plata este 12 de enero

El Primer Ministro groenlandés aseguró que, en caso de tener que tomar una decisión, prefiere "la Groenlandia de ahora", que es de Dinamarca y no de EU.
14

"Si tenemos que elegir, preferimos Dinamarca", dice el Primer Ministro de Groenlandia

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral mantuvo su postura de no modificar las fechas para la elección judicial, pese a la propuesta que hizo el INE.
15

Comisión para Reforma Electoral descarta mover elección judicial, como propuso el INE

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump dijo que ahora es el más grande fan de Venezuela.
1

Trump se dice "el mayor fan de Venezuela" tras recibir millones de barriles de crudo

El rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue destituido
2

El Rector de la Universidad de Campeche es destituido tras ser detenido con drogas

Sergio Iván "N", conocido como "El M24" o "El Monstruo", fue capturado en el Edomex; era colaborador de "El Lunares" en la Unión Tepito.
3

La SSC-CdMx detiene a Sergio Iván "N", presunto líder de célula de la Unión Tepito

Trump le hizo una seña obscena a trabajadores.
4

VIDEO ¬ Trump le muestra dedo medio a obrero de Ford, gesto inédito en un Presidente

VIDEOS ¬ ICE y Migra atacan ciudadanos: Minneapolis vive algo parecido a guerra civil.
5

VIDEOS ¬ ICE y Migra atacan ciudadanos: Minneapolis vive algo parecido a guerra civil

Un Juez de control ordenó la vinculación a proceso de Samuel "N" y Josué Eulogio "N", alias "El Viejito", por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
6

Exfuncionario de Carlos Manzo filtró datos por grapas de droga; lo vinculan a proceso

El Primer Ministro groenlandés aseguró que, en caso de tener que tomar una decisión, prefiere "la Groenlandia de ahora", que es de Dinamarca y no de EU.
7

"Si tenemos que elegir, preferimos Dinamarca", dice el Primer Ministro de Groenlandia

Miles de personas han denunciado llamadas que exigen trámites urgentes para hacer la supuesta vinculación de las líneas telefónicas.
8

¿Te llamaron para que vincules tu línea telefónica? Puede ser fraude, alerta la CRT

Trump ratificó su respaldo a las protestas en Irán al llamar a los manifestantes a "tomar las instituciones" y cancelar las reuniones diplomáticas con Teherán.
9

Trump llama a manifestantes de Irán a tomar instituciones; ayuda está en camino, dice

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusaron al cantante español de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.
10

Exempleadas acusan a Julio Iglesias de agresión sexual; Fiscalía de España investiga

La Presidenta Sheinbaum acumula dos tercios de apoyo con su estrategia de cooperación con soberanía entre México y EU, según una encuesta de De las Heras.
11

De las Heras: El 66% de los mexicanos respalda a Sheinbaum ante las amenazas de Trump

Trump aseguró que para EU el T-MEC es "irrelevante" y afirmó que Canadá "lo necesita", mientras Carney viaja a China en un viraje impensable hace algunos meses.
12

Trump ataca el T-MEC y a Canadá, mientras Carney se lanza a Pekín para verse con Xi