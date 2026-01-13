Delcy responde a Trump: en Venezuela mando yo, el pueblo y un Presidente rehén de EU

Redacción/SinEmbargo

12/01/2026 - 10:53 pm

Delcy Rodríguez respondió a Donald Trump y aseguró que Venezuela es gobernado por ella, por Nicolás Maduro y por el pueblo venezolano.

La Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseveró que hay avances en las relaciones internacionales entre Venezuela con otras naciones, en un marco de respeto y apego a las leyes internacionales.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Delcy Rodríguez respondió este lunes a Donald Trump tras insinuar que él es el que manda en Venezuela, asegurando que su país es gobernado por ella, por Nicolás Maduro y por el pueblo venezolano.

Las declaraciones de la Presidenta encargada, quien asumió el cargo tras el secuestro del Presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, perpetrado por las fuerzas militares de Estados Unidos (EU), se dan luego de que el mandatario estadounidense compartió una una imagen en la que aparece su descripción en Wikipedia que lo describe como el "Presidente interino de Venezuela".

En respuesta a la publicación de Trump, Delcy Rodríguez declaró en un evento público que en su país la única autoridad que manda es el gobierno que encabeza ella y Maduro, el cual es respaldado por el pueblo venezolano.

"He visto caricaturas en Wikipedia caricaturas de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda, aquí hay una Presidenta encargada y hay un Presidente rehén en los Estados Unidos, y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular", dijo.

La Presidenta encargada afirmó que hay avances en las relaciones internacionales entre el país sudamericano con otras naciones, en un marco de respeto y apego a las leyes internacionales "para reivindicar y proteger los derechos de nuestra amada Venezuela".

Trump se autodenomina "Presidente interino de Venezuela"

Donald Trump generó gran indignación con una publicación que hizo en su cuenta de Truth Social, en la que compartió una imagen editada que parece tomada de Wikipedia en la que aparece su fotografía acompañada por la descripción "Presidente interino de Venezuela".

Luego de enviar a las tropas de EU en una operación a Caracas para secuestrar a Maduro y a su esposa, el mandatario estadounidense ordenó la implementación de una serie de acciones para que su país asuma el control de la economía venezolana.

En primer lugar, Trump decretó que Estados Unidos asumiría el control de toda la industria petrolera de Venezuela y anunció que las petroleras estadounidenses elegidas por él serían las únicas que podrían invertir en territorio venezolano. Además, aseguró que no vendería petróleo a Cuba.

Posteriormente, firmó una orden ejecutiva que impide el embargo de los recursos que son propiedad de Venezuela y que están bajo resguardo del Gobierno estadounidense en el Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.

