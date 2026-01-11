"Soy un luchador": Nicolás Maduro envía un mensaje a su hijo desde la prisión en EU

Redacción/SinEmbargo

11/01/2026 - 2:27 pm

El hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, informó que su padre envió un mensaje desde la prisión donde está recluido en EU.

La madrugada del 3 de enero, las fuerzas estadounidenses secuestraron al político venezolano durante una operación militar que recibió una condena internacional.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- El hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, informó el sábado que su padre envió un mensaje desde la prisión donde está recluido en Estados Unidos (EU), país en el que enfrenta cargos de narcotráfico y armas.

"Los abogados nos han dicho que está fuerte; [dijo] que no estemos tristes. Dijo: ‘Que no estén tristes que nosotros estamos bien. Somos unos luchadores'. Dijo Nicolás: 'Yo soy un luchador'", relató el Diputado durante una reunión con dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Maduro Guerra insistió en que a su padre "no lo pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada; sin embargo, no lo vencieron, él está fuerte".

"No estamos quebrados, estamos enteros, sólidos, la fortaleza del chavismo está en la unidad. Pase lo que pase debemos mantener la unidad entre nosotros", añadió.

El secuestro del mandatario y de su esposa, Cilia Flores, ocurrió el pasado 3 de enero en Caracas, durante una operación militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y heridos. Ambos fueron trasladados a Nueva York y presentados ante una corte el 5 de enero.

La Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró: "Aquí no hay duda, aquí manda el pueblo venezolano y hay un gobierno. Yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras logramos la libertad del Presidente Nicolás Maduro".

Mientras tanto, las calles de Venezuela siguen siendo escenario de protestas. En Caracas, Nahum Fernández afirmó que “el mensaje que envía hoy Venezuela al mundo no es de guerra, sino de paz y diálogo”.

En paralelo, el Canciller Yván Gil reforzó lazos diplomáticos con Rusia, Alemania y Países Bajos, quienes coincidieron en condenar la acción militar de EU.

"Seguimos trabajando la agenda de cooperación entre ambos países. Coincidimos en la importancia de defender conjuntamente el diálogo, la diplomacia y el respeto a las normas internacionales", aseguró Gil.

