Paquete de fentanilo procedente de Asia es asegurado en el AICM; lo valúan en 20 mdd

Las autoridades sometieron a pruebas de rayos x la sustancia identificada y posteriormente fue trasladada a los laboratorios para verificar el peso y tipo de narcótico asegurado.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Un paquete con aproximadamente un kilogramo de fentanilo procedente de Asia fue asegurado por autoridades federales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó el Gabinete de Seguridad.

A través de un comunicado, se dio a conocer que la droga fue incautada como resultado de "labores de inteligencia y de la vigilancia de mercancías de importación" en las que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), gracias a las cuales se logró la detección del paquete que había sido declarado como cosméticos en la central aérea.

"Al ser sometido a revisión mediante equipos de rayos X y con el apoyo del ejemplar canino 'Néstor', del área de centros tácticos de la Aduana, [el paquete] marcó positivo a posible droga", indicó el Gabinete de Seguridad, y añadió que, tras esto, el material fue sometido a un análisis más minucioso.

En el @AICM_mx, resultado de labores de inteligencia y revisión de mercancías, elementos de @SEMAR_mx y Aduanas, con apoyo del binomio canino Néstor, aseguraron un paquete con un kilo de fentanilo, enviado desde Hong Kong y declarado como cosméticos. Esta acción evitó la… pic.twitter.com/4WfrJisBlO — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 17, 2026

Las autoridades identificaron al interior del paquete un polvo de color blanco que fue sometido a un estudio de identificación infrarroja, el cual "dio resultado positivo a clorhidrato de fentanilo, por lo que fue canalizado al laboratorio central de Aduanas, con el fin de verificar el peso y tipo de narcótico asegurado".

Valúan droga en 20 millones de dólares

Las autoridades detallaron que con este aseguramiento se evitó la producción de aproximadamente un millón 40 mil dosis de esta sustancia, con un valor estimado de 20 millones de dólares.

"Esta acción evitó la producción de más de un millón de dosis de esta droga y contribuye a impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles y afecten a la población", enfatizó el Gabinete de Seguridad en su cuenta oficial de X.

De lo anterior se dio parte a las autoridades ministeriales correspondientes para dar seguimiento a las investigaciones y al deslinde de responsabilidades.

"Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir el tráfico y distribución de sustancias ilícitas para evitar que lleguen a la población", concluyó la institución.