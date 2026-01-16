Acá no dormimos, EU debe hacer su parte allá con armas y consumo, responde Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

16/01/2026 - 9:08 am

Sheinbaum

La mandataria pidió al Gobierno estadounidense atender el problema de consumo que tienen los jóvenes en aquel país y la distribución de drogas. 

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que su Gabinete de Seguridad no duerme por combatir el tráfico de droga, pero pidió que Estados Unidos también haga su parte, esto luego de que el Departamento de Estado exigiera “resultados significativos” en el combate a los cárteles del narcotráfico.

"Así como nosotros incautan droga de este lado para que no llegue allá, les hemos estado pidiendo que ellos deben disminuir el tráfico de armas de EU a México, hubo un reconocimiento por parte del Departamento de Justicia que 75 por ciento de las armas que se incautan en México -nada más en este periodo han sido 21 mil- vienen de EU de manera ilegal. Entonces, avanzar, tiene que ver con un trabajo conjunto. ¿Qué más? Bueno, allá hay distribución de droga, allá hay lavado de dinero, aquí trabajamos, estamos trabajando todos los días. El gabinete de seguridad prácticamente no duermen del trabajo permanente, las operaciones permanentes, la coordinación", expresó.

