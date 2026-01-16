Acá no dormimos, EU debe hacer su parte allá con armas y consumo, responde Sheinbaum

La mandataria pidió al Gobierno estadounidense atender el problema de consumo que tienen los jóvenes en aquel país y la distribución de drogas.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que su Gabinete de Seguridad no duerme por combatir el tráfico de droga, pero pidió que Estados Unidos también haga su parte, esto luego de que el Departamento de Estado exigiera “resultados significativos” en el combate a los cárteles del narcotráfico.