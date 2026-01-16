Rubio habla con De la Fuente: exige “resultados significativos” en combate a cárteles

Estados Unidos y México reforzaron su coordinación en seguridad; acordaron acciones bilaterales.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió "resultados significativos" en el combate a los cárteles del narcotráfico al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, durante la llamada que sostuvieron este jueves para abordar los desafíos de seguridad que enfrentan ambos países.

"Estados Unidos dejó claro que el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable. Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera", aseveró en un mensaje de X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

El diálogo ocurrió después de la comunicación sostenida entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado lunes, en el que ambos acordaron una conversación posterior entre sus representantes.

Durante la llamada de este jueves, ambos funcionarios abordaron los desafíos actuales de seguridad que enfrentan las dos naciones y reiteraron la relevancia de la relación bilateral sustentada en el respeto a la soberanía, al tiempo que reconocieron que se debe hacer más para enfrentar las amenazas compartidas.

The United States made clear that incremental progress in facing border security challenges is unacceptable. Upcoming bilateral engagements with Mexico will require concrete, verifiable outcomes to dismantle narcoterrorist networks and deliver a real reduction in fentanyl… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 16, 2026

Las partes reconocieron que, pese a los avances registrados, persisten retos significativos que requieren una respuesta coordinada y continua entre ambos gobiernos.

En ese contexto, coincidieron en que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral debe mantener acciones concretas para fortalecer la cooperación y generar resultados medibles.

La próxima reunión de este grupo está programada para el 23 de enero y se enfocará en combatir a los cárteles, así como en frenar el tráfico ilícito de fentanilo y armas a través de la frontera común.

Asimismo, se acordó dar seguimiento a las iniciativas conjuntas orientadas al intercambio de información y al fortalecimiento de la seguridad transfronteriza.

Por su parte, la Cancillería mexicana confirmó que Juan Ramón de la Fuente sostuvo la llamada con Marco Rubio en los mismos términos y con énfasis en la coordinación institucional.

Ambos secretarios convinieron en convocar una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, en febrero, con el objetivo de evaluar avances y definir nuevas líneas de colaboración bilateral.

"Esta reunión de alto nivel brindará la oportunidad de evaluar los avances, identificar deficiencias y definir expectativas claras para una mayor colaboración", concluyó el Departamento de Estado.