La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS).- La vitamina D es una sustancia esencial para el organismo que ayuda a mantener los huesos y músculos fuertes, y también contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario. Se obtiene principalmente a través de la exposición al Sol, pero también está presente en alimentos como el pescado graso, los huevos y productos fortificados, y puede completarse mediante suplementos cuando no se alcanzan los niveles recomendados.

La neumonía y la bronquitis son infecciones respiratorias que afectan a los pulmones y a las vías respiratorias. La bronquitis se produce cuando los bronquios se inflaman, causando tos y dificultad para respirar, mientras que la neumonía es una infección más grave que inflama los alvéolos pulmonares y puede requerir hospitalización. Ambas condiciones son más comunes en personas mayores y en quienes tienen defensas bajas.

La deficiencia grave de vitamina D se asocia con una mayor tasa de hospitalización por infecciones de las vías respiratorias, como bronquitis y neumonía, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Surrey (Reino Unido). Los científicos descubrieron que quienes presentaban una deficiencia grave, menos de 15 nanomoles por litro (nmol/L) tenían un 33 por ciento más de probabilidades de ser hospitalizados para recibir tratamiento que quienes tenían niveles suficientes de vitamina D (al menos 75 nmol/L).

Los resultados se publican en American Journal of Clinical Nutrition.

¿Qué detalla el estudio?

En el estudio más amplio de su tipo, que analiza datos del NHS del Biobanco del Reino Unido, investigadores de Surrey, en colaboración con la Universidad de Reading y la Universidad de Oxford, investigaron la asociación entre el nivel de vitamina D y la tasa de hospitalización por infecciones de las vías respiratorias. Los adultos de mediana y avanzada edad presentan un alto riesgo de desarrollar infecciones de las vías respiratorias, y las infecciones de las vías respiratorias inferiores (neumonía y bronquitis) se encuentran entre las 20 principales causas de mortalidad a nivel mundial en personas de 50 a 74 años y entre las 10 principales en personas de 75 años o más.

Abi Bournot, investigadora de doctorado en biosistemas alimentarios del BBSRC y autora principal de la Universidad de Surrey, detalla: "La vitamina D es vital para nuestro bienestar físico. No sólo mantiene nuestros huesos y músculos sanos, sino que también se cree que sus propiedades antibacterianas y antivirales ayudan a reducir el riesgo de infecciones de las vías respiratorias que pueden requerir hospitalización. Esta investigación incluye datos contundentes que respaldan esta teoría. A pesar de su importancia para nuestra salud general, muchas personas presentan deficiencia y no alcanzan la ingesta recomendada por el gobierno de 10 microgramos de vitamina D al día".

A esto agrega: "La suplementación con esta vitamina, especialmente durante los meses de invierno, cuando nuestra exposición a la luz solar es limitada, es una forma eficaz de aumentar la vitamina D y reducir el riesgo de infecciones respiratorias graves. Esto es especialmente importante para las personas mayores, que tienen un mayor riesgo de muerte por estas infecciones, y para las comunidades de minorías étnicas del Reino Unido, que tienen un mayor riesgo de deficiencia de vitamina D".

Al examinar datos de 36 mil 258 participantes del Biobanco del Reino Unido, los investigadores descubrieron que quienes presentaban deficiencia grave de vitamina D (por debajo de 15 nmol/L) presentaban una tasa de hospitalización por infección respiratoria un 33 por ciento mayor que quienes presentaban niveles de vitamina D de 75 nmol/L o superiores. Los científicos también descubrieron que por cada aumento de 10 nmol/L en la vitamina D, la tasa de hospitalización por infecciones respiratorias disminuía un cuatro por ciento.

La doctora Andrea Darling, investigadora postdoctoral financiada por el BBSRC en la Universidad de Surrey y autora principal del estudio, aporta: "Las infecciones de las vías respiratorias representan una grave amenaza para la salud pública a nivel mundial. No sólo pueden causar un malestar grave en muchos casos, sino que también pueden provocar hospitalizaciones, lo que sobrecarga un sistema de salud ya de por sí saturado".