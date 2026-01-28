La Reserva Federal de EU mantiene las tasas de interés: siguen entre el 3.5% y 3.75%

La Opinión

28/01/2026 - 4:06 pm

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU), encabezada por Jerome Powell, anunció que mantiene las tasas de interés en el rango del 3.5 al 3.75 por ciento.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El peso avanza ante un dólar débil y en espera de decisión de la Fed: queda en 17.24

El peso toca su mejor nivel en 18 meses frente al dólar por ataques de Trump a Powell

El peso cierra su semana más exitosa en los últimos 4 meses con ganancia de 0.19%

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha denunciado que los ataques del Presidente Trump son consecuencia de no acatar una política monetaria dirigida por la intimidación.

Por Arlenys Tabare

Los Ángeles, 28 de enero (LaOpinión).- En la reunión de este miércoles 28 de enero del 2026, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU) encabezada por su presidente Jerome Powell junto al grupo de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) anunció que mantiene las tasas de interés en el rango del 3.5 por ciento al 3.75 por ciento.

La decisión de la Fed llega luego de un mes de conocerse los datos de inflación que, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), se ubicó para el cierre del año pasado en el 2.7 por ciento interanual tras retrasos debido al prolongado cierre de gobierno de 43 días.

Además de presiones y diferencias entre la Reserva Federal y la administración de Donald Trump. Para inicios de este año, se conoció que Powell enfrenta una investigación federal por parte del Departamento de Justicia, por presuntos sobrecostos en un proyecto de renovación.

Jerome ha negado los cargos y señaló que estas son medidas impulsadas por el Ejecutivo para disminuir las tasas de interés, mientras que Trump aseguró que las acusaciones nada tienen que ver con sus solicitudes.

Anteriores aumentos, pausas y recortes de las tasas de interés

Con esta nueva decisión de la Reserva Federal, así quedan las tasas de interés desde marzo del 2022 hasta enero 2026:

  • 16 de marzo del 2022: el primer aumento fue de 0.25 por ciento.
  • 4 de mayo: de 0.5 por ciento quedando la tasa de interés en 0.75 por ciento.
  • 15 de junio: se elevó a 0.75 por ciento ubicándose en 1.50 por ciento.
  • 27 de julio: se anunció un alza de 0.75 por ciento llegando al rango del 2.25 por ciento.
  • 21 de septiembre: la tasa de interés llegó al tres por ciento luego de que la Fed anunciara una subida del 0.75 por ciento.
  • 2 de noviembre: se elevó a 0.75 por ciento quedando la tasa de interés en 3.75 por ciento.
  • 14 de diciembre: la Reserva Federal anunció una última subida del año 2022 de 0.5 por ciento quedando en 4.25 por ciento.
  • 1 de febrero del 2023: las tasas vuelven a subir un 0.25 por ciento ubicándose en el rango del 4.75 por ciento.
  • 22 de marzo: un incremento del 0.25 por ciento ubicándose de esta manera en el rango del 4.75 por ciento al cinco por ciento.
  • 3 de mayo: hubo un aumento del 0.25 por ciento ubicando las tasas de interés en 5.25 por ciento.
  • 26 de julio: la tasa de interés subió 0.25 por ciento ubicándose en 5.50 por ciento, su máximo en 22 años.
  • Las cuatro pausas: agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2023.
  • 31 de enero de 2024: quinta pausa de las tasas de interés.
  • 20 de marzo de 2024: sexta pausa de las tasas de interés.
  • 1 de mayo de 2024: séptima pausa de las tasas de interés.
  • 12 de junio de 2024: octava pausa de las tasas de interés.
  • 31 de julio de 2024: novena pausa de las tasas de interés.
  • 18 de septiembre de 2024: recorte de 0.5 por ciento.
  • 7 de noviembre de 2024: recorte del 0.25 por ciento.
  • 18 de diciembre de 2024: recorte de las tasas de interés del 0.25 por ciento.
  • 29 de enero de 2025: mantiene sin cambios las tasas de interés entre 4.25 por ciento y 4.50 por ciento.
  • 19 de marzo de 2025: pausa de las tasas de interés.
  • 10 de mayo de 2025: pausa a las tasas de interés.
  • 18 de junio de 2025: se mantiene sin cambios.
  • 30 de julio de 2025: se mantienen sin cambios las tasas de interés.
  • 17 de septiembre de 2025: recorte de las tasas de interés del 0.25 por ciento.
  • 29 de octubre de 2025: segundo recorte de 0.25 por ciento; quedó de 3.75 por ciento al cuatro por ciento.
  • 10 de diciembre de 2025: tercer recorte de 0.25 por ciento.
  • 28 de enero de 2026: se mantiene sin cambios.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

+ Sección

Galileo

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Las redes sociales puedes aumentar el riesgo de depresión en los adolescentes.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

Precio del centenario de oro y onza de plata
2

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
3

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

Placa Mundial México 2026
4

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

El Alcalde de Milán, Italia, Giuseppe Sala, criticó la posible presencia del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno que acoge la ciudad desde el 6 de febrero.
5

"No son bienvenidos": Alcalde de Milán rechaza posible presencia del ICE en los JJOO

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que el Alcalde de Huatulco, del PVEM, será investigado por darle un descuento de 99% en predial a Salinas Pliego.
6

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

México y EU acordaron el inicio de las negociaciones del T-MEC, tratado comercial que mantienen con Canadá, país que por el momento está pendiente de sumarse.
7

Arranca negociación del T-MEC entre México y EU en Washington. Canadá está pendiente

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
8

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

El asesinato de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, a manos del ICE en Minneapolis ha causado un sismo que mueve al Presidente Donald Trump.
9

Washington se sacude. El asesinato de Alex Pretti causa un sismo que mueve a Trump

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
10

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

11

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
12

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

Tren Interoceánico accidente.
13

FGR detiene a despachador por descarrilamiento del Interoceánico; suman 2 capturas

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
14

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Lamberto Quintero
15

¿Cómo murió un 28 de enero Lamberto Quintero?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU), encabezada por Jerome Powell, anunció que mantiene las tasas de interés en el rango del 3.5 al 3.75 por ciento.
1

La Reserva Federal de EU mantiene las tasas de interés: siguen entre el 3.5% y 3.75%

Los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda fueron atacados a balazos este miércoles en Culiacán, Sinaloa.
2

Sergio Torres y Elizabeth Montoya, diputados de MC, son atacados a balazos en Sinaloa

El asesinato de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, a manos del ICE en Minneapolis ha causado un sismo que mueve al Presidente Donald Trump.
3

Washington se sacude. El asesinato de Alex Pretti causa un sismo que mueve a Trump

Tren Interoceánico accidente.
4

FGR detiene a despachador por descarrilamiento del Interoceánico; suman 2 capturas

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció una “pequeña desescalada” de las redadas migratorias en el estado de Minnesota tras el asesinato de dos personas.
5

Trump anuncia “pequeña desescalada” de redadas en Minnesota tras asesinato de Pretti

México y EU acordaron el inicio de las negociaciones del T-MEC, tratado comercial que mantienen con Canadá, país que por el momento está pendiente de sumarse.
6

Arranca negociación del T-MEC entre México y EU en Washington. Canadá está pendiente

El sector exportador de EU y Canadá está sufriendo mientras se acomoda a la nueva normalidad. En cambio, las exportaciones de México están en auge.
7

México nunca había exportado tanto como en 2025. Fueron 664,837 millones de dólares

El Tren Interurbano El Insurgente operará en febrero.
8

El último tramo de "El Insurgente" será inaugurado el 2 de febrero, anuncia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró la mañana de este martes que México no ha suspendido el envío de petróleo a Cuba por razones humanitarias.
9

La ayuda humanitaria a Cuba continúa, dice CSP. “México siempre ha sido solidario"

Precio del centenario de oro y onza de plata
10

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

El Subsecretario de la Segob dijo que a partir del 2 de febrero se citará a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico para ver la reparación del daño.
11

La reparación del daño a víctimas de Tren Interoceánico inicia el 2 de febrero: Segob

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que el Alcalde de Huatulco, del PVEM, será investigado por darle un descuento de 99% en predial a Salinas Pliego.
12

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego