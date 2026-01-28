La Reserva Federal de EU mantiene las tasas de interés: siguen entre el 3.5% y 3.75%

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha denunciado que los ataques del Presidente Trump son consecuencia de no acatar una política monetaria dirigida por la intimidación.

Por Arlenys Tabare

Los Ángeles, 28 de enero (LaOpinión).- En la reunión de este miércoles 28 de enero del 2026, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU) encabezada por su presidente Jerome Powell junto al grupo de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) anunció que mantiene las tasas de interés en el rango del 3.5 por ciento al 3.75 por ciento.

La decisión de la Fed llega luego de un mes de conocerse los datos de inflación que, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), se ubicó para el cierre del año pasado en el 2.7 por ciento interanual tras retrasos debido al prolongado cierre de gobierno de 43 días.

Además de presiones y diferencias entre la Reserva Federal y la administración de Donald Trump. Para inicios de este año, se conoció que Powell enfrenta una investigación federal por parte del Departamento de Justicia, por presuntos sobrecostos en un proyecto de renovación.

Jerome ha negado los cargos y señaló que estas son medidas impulsadas por el Ejecutivo para disminuir las tasas de interés, mientras que Trump aseguró que las acusaciones nada tienen que ver con sus solicitudes.

Read Chair Powell's full opening statement from the #FOMC press conference (PDF): https://t.co/iJyaU9zhCd pic.twitter.com/4kvNAoQSdi — Federal Reserve (@federalreserve) January 28, 2026

Anteriores aumentos, pausas y recortes de las tasas de interés

Con esta nueva decisión de la Reserva Federal, así quedan las tasas de interés desde marzo del 2022 hasta enero 2026:

16 de marzo del 2022: el primer aumento fue de 0.25 por ciento.

4 de mayo: de 0.5 por ciento quedando la tasa de interés en 0.75 por ciento.

15 de junio: se elevó a 0.75 por ciento ubicándose en 1.50 por ciento.

27 de julio: se anunció un alza de 0.75 por ciento llegando al rango del 2.25 por ciento.

21 de septiembre: la tasa de interés llegó al tres por ciento luego de que la Fed anunciara una subida del 0.75 por ciento.

2 de noviembre: se elevó a 0.75 por ciento quedando la tasa de interés en 3.75 por ciento.

14 de diciembre: la Reserva Federal anunció una última subida del año 2022 de 0.5 por ciento quedando en 4.25 por ciento.

1 de febrero del 2023: las tasas vuelven a subir un 0.25 por ciento ubicándose en el rango del 4.75 por ciento.

22 de marzo: un incremento del 0.25 por ciento ubicándose de esta manera en el rango del 4.75 por ciento al cinco por ciento.

3 de mayo: hubo un aumento del 0.25 por ciento ubicando las tasas de interés en 5.25 por ciento.

26 de julio: la tasa de interés subió 0.25 por ciento ubicándose en 5.50 por ciento, su máximo en 22 años.

Las cuatro pausas: agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2023.

31 de enero de 2024: quinta pausa de las tasas de interés.

20 de marzo de 2024: sexta pausa de las tasas de interés.

1 de mayo de 2024: séptima pausa de las tasas de interés.

12 de junio de 2024: octava pausa de las tasas de interés.

31 de julio de 2024: novena pausa de las tasas de interés.

18 de septiembre de 2024: recorte de 0.5 por ciento.

7 de noviembre de 2024: recorte del 0.25 por ciento.

18 de diciembre de 2024: recorte de las tasas de interés del 0.25 por ciento.

29 de enero de 2025: mantiene sin cambios las tasas de interés entre 4.25 por ciento y 4.50 por ciento.

19 de marzo de 2025: pausa de las tasas de interés.

10 de mayo de 2025: pausa a las tasas de interés.

18 de junio de 2025: se mantiene sin cambios.

30 de julio de 2025: se mantienen sin cambios las tasas de interés.

17 de septiembre de 2025: recorte de las tasas de interés del 0.25 por ciento.

29 de octubre de 2025: segundo recorte de 0.25 por ciento; quedó de 3.75 por ciento al cuatro por ciento.

10 de diciembre de 2025: tercer recorte de 0.25 por ciento.

28 de enero de 2026: se mantiene sin cambios.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.