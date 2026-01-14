El peso toca nuevo mínimo de 18 meses ante el dólar por los ataques de Trump a Powell

Redacción/SinEmbargo

14/01/2026 - 4:09 pm

El peso tuvo su mejor cierre en año y medio.

Las presiones internas de la economía estadounidense han jugado a favor de la moneda azteca que este miércoles consumó cuatro sesiones consecutivas de ganancias.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- El peso mexicano cerró este miércoles con una ganancia de 0.17 por ciento ante el dólar y cerró en 17.81 unidades con lo que marcó su nuevo mínimo en los últimos 18 meses.

La moneda azteca mantiene una racha de ganancias de cuatro sesiones consecutivas debido, principalmente, a presiones internas en la economía estadounidense y, en especial, por los ataques del Presidente Donald Trump contra Jerome Powell, quien es presidente de la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés).

La guerra de Trump contra el Banco Central de Estados Unidos (EU) no sólo ha puesto nerviosos a los inversionistas estadounidenses sino que se ha expandido a nivel mundial, pues observan que el inquilino de la Casa Blanca cambiaría drásticamente las reglas del juego si interviene en la autonomía de la Fed.

De acuerdo con Jean-Claude Trichet, exgobernador del Banco Central Europeo, si Trump logra destituir a Powell se quebraría un sistema que ha perdurado por 50 años y mandaría una señal muy mala sobre la independencia del Banco Central en EU.

El peso tuvo una racha de ganancias de cuatro sesiones consecutivas debido, principalmente, a presiones internas en la economía estadounidense. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

Banqueros de todo el mundo respaldan a Powell

El domingo pasado, Jerome Powell anunció que el Departamento de Justicia lo estaba investigando por el tema de la renovación de la sede del Banco Central, valorada en dos mil 500 millones de dólares. El banquero expuso que la investigación era un ataque político en respuesta a la negativa de la Fed a ceder a la presión de Trump para reducir más y con mayor rapidez las tasas de interés en EU.

Apenas ayer, los jefes de los bancos centrales mundiales, incluido Andrew Bailey del Banco de Inglaterra y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, emitieron una declaración conjunta defendiendo a Powell.

"La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos", planteó el comunicado conjunto, respaldado también por Andrew Bailey, Gobernador del Banco de Inglaterra; Erik Thedéen, Gobernador del Riksbank de Suecia; Christian Kettel Thomsen, presidente del Consejo de Gobernadores del Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, presidente del Consejo de Gobierno del Banco Nacional Suizo; Michele Bullock, Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia; Tiff Macklem, Gobernador del Banco de Canadá; Chang Yong Rhee, Gobernador del Banco de Corea del Sur; Ida Wolden Bache, Gobernadora del Norges Bank; y Gabriel Galípolo, Gobernador del Banco Central de Brasil.

La declaración conjunta defendió que era fundamental preservar dicha independencia, con pleno respeto al Estado de Derecho y a la rendición de cuentas democrática, y afirmó que el presidente Powell había desempeñado su cargo "con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público".

"Para nosotros, es un colega respetado, muy estimado por todos los que han trabajado con él", concluyó el comunicado.

En este contexto es que el peso mexicano y otras monedas de países emergentes se han fortalecido en los últimos días. Por ejemplo, el won surcoreano, que ganó hoy 0.82 por ciento; el rublo ruso, con 0.54 por ciento; el peso chileno, 0.44 por ciento; el peso argentino, 0.29 por ciento; el ringgit de Malasia, 0.21 por ciento; el baht tailandés 0.13 por ciento y el dólar taiwanés, con un avance de 0.10 por ciento.

