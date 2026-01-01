Súper peso tiene cierre de año histórico: alcanza su mayor ganancia anual desde 1994

31/12/2025 - 6:00 pm

Peso cierra 2025 en 18 por dólar y marca récord histórico.

El peso mexicano cerró 2025 en 18 unidades por dólar, con una apreciación anual de 13.77 por ciento, la mayor desde 1994.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- El peso mexicano cerró diciembre de 2025 con uno de los desempeños más sólidos de su historia frente al dólar, al ubicarse en 18 unidades por billete verde, de acuerdo con cifras oficiales del Banco de México (Banxico).

El nivel contrasta de manera notable con el cierre de diciembre de 2024, cuando el tipo de cambio se encontraba en 20.88 pesos, lo que implicó una apreciación anual de 2.87 pesos, equivalente a 13.77 por ciento.

El avance del peso se dio en un entorno de menor fortaleza del dólar a nivel global. Durante 2025, el Índice Dólar registró una caída de 9.43 por ciento, mientras que las preocupaciones en los mercados financieros fueron disminuyendo con el paso de los meses.

El cierre del año dejó al tipo de cambio en la zona de las 18 unidades por dólar, un nivel considerado clave por los operadores y que no se observaba desde julio de 2024, cuando México volvió al centro del discurso electoral de Donald Trump en Estados Unidos.

A lo largo del año, el tipo de cambio presentó movimientos importantes. En enero alcanzó un máximo de 20.82 unidades por dólar, mientras que en la última semana de diciembre tocó un mínimo de 17.8626 unidades. La diferencia entre ambos niveles fue cercana a tres pesos, alrededor de 14.20 por ciento, lo que refleja una menor aversión al riesgo conforme avanzó el año.

Con este desempeño, el peso mexicano tuvo el mejor año de su historia desde que opera bajo un régimen de libre flotación, vigente desde 1994. Hasta ahora, el mejor registro se había observado en 2023, cuando el dólar cayó cerca de 13 por ciento frente a la moneda mexicana. El resultado de 2025 se dio pese a un entorno económico complejo y superó las expectativas de muchos analistas.

Peso cierra 2025 en 18 por dólar y marca récord histórico.
Moneda mexicana cierra el año en su mejor nivel en décadas. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

Hacia adelante, el panorama es más moderado. La última encuesta del Banco de México entre analistas del sector privado estimaba un tipo de cambio de 18.56 pesos por dólar para el cierre de 2025, por lo que el peso terminó con un desempeño alrededor de tres por ciento mejor a lo previsto. Para el cierre de 2026, la expectativa se ubica en 19.12 unidades, lo que implicaría una depreciación de seis por ciento.

